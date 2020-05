J.K. Rowling udostępniła pierwsze rozdziały nowej powieści. Będzie hit na miarę "Harry'ego Pottera"?

J.K. Rowling to światowej sławy pisarka, która wykreowała magiczny świat "Harry'ego Pottera". Fani jej pióra mają teraz powody do radości - autorka udostępniła w sieci pierwsze rozdziały swojej nowej książki dla dzieci.

"The Icabog" - nowa książka J.K. Rowling za darmo w sieci

"The Icabog" to powieść skierowana do najmłodszych czytelników, która powstała w przerwach między pisaniem kolejnych odsłon historii Chłopca, Który Przeżył. Rowling planowała jej publikację tuż po wydaniu "Insygniów Śmierci", jednak ostatecznie zmieniła zdanie. Książka wylądowała na strychu, a autorka skupiła się na tworzeniu powieści dla dorosłych. Do teraz.

Pandemia koronawirusa widocznie obudziła w J.K. Rowling nowe pokłady energii i kreatywności. Brytyjka nie tylko powołała stronę Harry Potter At Home, by zaoferować ciekawe zajęcie dla dzieci "uwięzionych" w domach. Doszło również do wniosku, że to czas najwyższy, by świat poznał historię przedstawioną w "The Icabog". Otrzepała zatem kurz, naniosła kilka poprawek i dopisała zakończenie książki, która ukaże się zupełnie za darmo.

Gigantyczny sukces "Harry'ego Pottera" sprawił, że autorka może pozwolić sobie na pisanie pro bono. Dlatego też "The Icabog" będzie książką zupełnie darmową, dostępną dla wszystkich w sieci. Pierwsze rozdziały, zatytułowane "King Fred the Fearless" i "The Ickabog", czekają już na oficjalnej stronie poświęconej książce. Kolejne odsłony pojawiać się będą w każdy dzień roboczy aż do 10 lipca 2020 roku. Obecnie dostępna jest wyłącznie wersja anglojęzyczna, jednak trwają już prace nad tłumaczeniami.

W listopadzie "The Icabog" ukaże się również w wersji papierowej, z czym wiąże się konkurs rozganiany przez Rowling. Dzieci ze wszystkich krajów mogą nadsyłać wykonane przez siebie ilustracje i istnieje szansa, że znajdą się one w wersji książki opublikowanej w ich kraju. Całe swoje honorarium autorka przekaże na rzecz organizacji walczących z COVID-19.

Co istotne - J.K. Rowling jasno zaznaczyła, że "The Icabog" nie ma żadnego związku z "Harrym Potterem". Nie jest żadną kontynuacją, prequelem czy spin-offem. To zupełnie odrębna historia.