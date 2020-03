J.K. Rowling zniosła prawa autorskie do "Harry'ego Pottera". Wspomaga tak walkę z koronawirusem

Pandemia koronawirusa oraz związana z nią kwarantanna dotkliwie wpłynęły na różne sfery naszego życia. Destrukcyjny wpływ obecnej sytuacji nie ominął też systemu edukacji. Każdy jednak robi co może, by ułatwić nauczycielom wykonywanie ich pracy w trybie zdalnym. Swoją cegiełkę w tej kwestii dołożyła właśnie J.K. Rowling. Brytyjska pisarka zniosła bowiem prawa autorskie do popularnej serii o przygodach młodego czarodzieja. To jednak dopiero początek akcji zatytułowanej #HarryPotterAtHome.

J.K. Rowling zniosła prawa autorskie do "Harry'ego Pottera"

"Harry Potter" to jedna z najpopularniejszych serii świata. Na przygodach okularnika z blizną na czole wychowało się całe pokolenie dzieci. Wiele z nich to właśnie z Harrym, Hermioną i Ronem stawiało pierwsze kroki w czytaniu i pisaniu. Świadoma tego autorka postanowiła wspomóc nauczycieli w tych trudnych czasach.

Publikowanie czytanych fragmentów książek z serii "Harry Potter", bez zgody wydawcy lub autorki, było dotąd zakazane. Z powodu praw autorskich rzecz jasna. J.K. Rowling wykazała się jednak wspaniałomyślnością i umożliwiła nauczycielom udostępnianie fragmentów książek online, by zdalnie uczyć dzieci czytać i pisać. O zniesieniu praw autorskich poinformowała na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Całość opiera się oczywiście na określonych warunkach. Nauczyciele mogą udostępniać treści czytane wyłącznie przez nich samych. Nagrania muszą trafiać do bezpiecznych i zamkniętych platformach edukacyjnych. Licencja obowiązuje do końca roku szkolnego.

To jednak dopiero początek akcji #HarryPotterAtHome. J.K. Rowling zapowiedziała, że ma już kilka pomysłów, dzięki którym "Harry Potter" umili dzieciom czas spędzony w domu w trakcie kwarantanny.

