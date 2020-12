Jacek Kurski zapowiada Sylwester Marzeń 2020 w TVP. "Telewizja zawsze coś wymyśli"

Sylwester 2020 na pewno odbędzie się w Telewizji Polskiej. Jacek Kurski zapewnił widzów TVP, że impreza z okazji końca roku, jak zwykle będzie transmitowana przez Dwójkę.

Sylwester z Dwójką stał się już memem. Określenie jest synonimem spędzania sylwestrowej nocy przed telewizorem. Premier Morawiecki podczas jednego z Q&A, na którym odpowiadał na pytania widzów, podkreślił, że świętowanie końca roku tym razem będzie musiało wyglądać inaczej, niż jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystko przez pandemię koronawirusa.

Apel najwyraźniej nie dotyczy Telewizji Polskiej, która planuje organizację Sylwestra Marzeń.

Prezes TVP w rozmowie z redakcją Jastrząb Post zdradził plany stacji na wyjątkową noc. Widzowie Telewizji Polskiej będą mogli, jak co roku zasiąść 31 grudnia przed telewizorami i obejrzeć transmisję z hucznego Sylwestra Marzeń.

Jak twierdzi Jacek Kurski, najlepsze show robi tylko TVP.

Telewizja zawsze coś wymyśli, na pewno jakiś Sylwester w tym roku będzie. A że Sylwestry robione przez Telewizję Polską są najlepsze, to będzie to najlepsze show. Już państwa zapraszam. Na pewno będzie to sylwester z Dwójką. Sylwester marzeń.