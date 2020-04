Jack Black również założył TikToka. Jego pierwsze nagranie jest hitem sieci! [WIDEO]

Rosnąca popularność TikToka

TikTok jest obecnie jedną z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. Z oficjalnych danych, opublikowanych pod koniec 2019 roku wynika, że aplikację posiada ponad 500 mln użytkowników. W ostatnich tygodniach aplikacja stała się jednak jeszcze bardziej popularna, gdyż ludzie podczas epidemii koronawirusa i nadmiernego siedzenia w domu poszukują nowych źródeł rozrywki.

Jack Black założył konto w portalu

Jack Black to amerykanski aktor, znany m.in z dwóch części nowej wersji „Jumanji”, czy hitu sprzed lat „Szkoła Rocka”. Black jest też założycielem i liderem zespołu rockowego Tenacious D, w którym gra wraz ze swoim przyjacielem, Kylem Gassem. Grupa tworzy w większości parodystyczne rockowe utwory, a ich nietypowy styl stał się nawet przyczynkiem dla powstania filmu fabularnego „Tenacious D - The Pick of Destiny”, w którym bohaterowie walczą z samym diabłem.

Aktor znany jest ze swojego pozytywnego nastawienia oraz nietypowego humoru, którym chętnie dzieli się z innymi. Niedawno muzyk pochwalił się współpracą z innym słynnym Jackiem, na którą fani czekali od lat. Mowa o Jacku Whitce, liderze zespołów The White Stripes, The Dead Weather, czy The Racounters. Teraz Black ma szansę stać się nową gwiazdą TikToka.

Pierwsze wideo Blacka hitem Internetu

Jego pierwszy materiał, czyli 30-sekundowy filmik przedstawiający aktora w majtkach, butach i kapeluszu kowbojskim, gdy tańczy na swoim patio, obejrzano już bowiem ponad 2,1 mln razy.

Odbiór materiału, w przeciwieństwie do różnorodnych reakcji na gwiazdy Hollywood śpiewające utwór „Imagine” z repertuaru Johna Lennona, jest raczej pozytywny. Obserwujący chwalą aktora za naturalność, dzikie ruchy taneczne oraz duży dystans do siebie.

Zagraniczne media zwracają także uwagę, że Black w specyficznym kowbojskim stroju, przypomina nieco słynnego Nagiego Kowboja.

Nagi Kowboj, a właściwie Robert John Burck to mężczyzna, który w białych slipach, jasnych kowbojskich butach i z charakterystyczny kapeluszem i gitarą w dłoni, przez lata stał na Times Square w Nowym Jorku. Niejako stając się przez to jedną z atrakcji turystycznych tego słynnego placu. Z powodu niemal stałej obecności na Times Square Nagi Kowboj występował w wielu filmach, rozgrywających się w charakterystycznym amerykańskim mieście.

