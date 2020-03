Jackie Chan zaraził się koronawirusem? Aktor opowiedział o swoim stanie zdrowia

Fani Jackiego Chana obawiali się, że aktor jest jedną ze stu osób z Hong Kongu, u której w ciągu ostatnich kilku dni potwierdzono koronawirusa i w związku z tym przebywa obecnie pod kwarantanną. Na szczęście plotki okazały się nieprawdziwe i gwiazdor kina akcji zamieścił w mediach społecznościowych informację na temat swojego stanu zdrowia.

Jackie Chan zarażony koronawirusem?

Od kilku tygodni po świecie grasuje nowy typ wirusa, który w szybkim czasie rozprzestrzenia się, zarażając kolejne osoby. Jak podaje The International News, w samym Hong Kongu stwierdzono ostatnio sto przypadków zachorowań, a kwarantannie poddano prawie sześć tysięcy budynków.

Prawdopodobnie ta informacja spowodowała, że fani i znajomi Jackiego Chana wpadli w panikę i założyli, że aktor też jest chory. Na Instagramie gwiazdora pojawiło się jednak sprostowanie niepokojących plotek.

" Dziękuję wszystkim za troskę! Jestem cały i bardzo zdrowy. Proszę, nie martwcie się, nie jestem poddany kwarantannie. Mam nadzieję, że wszyscy też pozostaną cali i zdrowi! "

To jednak nie koniec. Na Facebooku Chana również pojawił się wpis dotyczący koronawirusa.

" Po pierwsze chciałbym skorzystać z okazji i "podziękować" wszystkim, którzy się zmartwili! Jestem cały i zdrowy i nie zostałem poddany kwarantannie. Otrzymałem wiele wiadomości od moich przyjaciół, pytających mnie, czy wszystko ze mną okej. Wasza miłość i troska jest bardzo rozczulająca. Dziękuję wam! Dostałem również wiele specyficznych prezentów od moich fanów z całego świata podczas tego bardzo trudnego czasu. Dziękuję za maseczki na twarz. Doceniam wasze zaangażowanie! Poprosiłem moją ukochaną ekipę, żeby przekazali wasze dary oficjalnym organizacjom, które ich potrzebują. Dziękuję wam! "

To nie koniec. Chan postanowił też przekazać milion juanów, czyli około 555 tysięcy złotych na badania naukowe dążące do znalezienia leku na koronawirusa. Na razie najskuteczniejszą ochroną przed wirusem jest częste odkażanie rąk. Koronawirusem można zarazić się droga kropelkową, stąd prawdopodobnie światowa histeria spowodowana epidemiami, które wybuchły już nie tylko w Azji, ale również w Stanach Zjednoczonych i Europie. Chociaż to poważny problem międzynarodowy, należy pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku i nie dać się zarazić wirusem paranoi.

