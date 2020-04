Jadwiga Emilewicz: stan nadzwyczajny możliwy po majówce. Wojsko na ulicach, pozamykane portale

Sytuacja w Polsce jest nadzwyczajna. Tak mówią między innymi politycy partii rządzącej, która jednak nie zamierza ogłaszać stanu nadzwyczajnego w naszym kraju. Wprowadzono za to stan epidemii i na podstawie rozporządzeń wprowadzane są ograniczenia w przemieszczaniu się i funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Opozycja jest zdania, że opieszałość rządu w przyznaniu, że mamy do czynienia z katastrofą wynika z chęci przeprowadzenia wyborów prezydenckich w zaplanowanych jeszcze przed wybuchem epidemii, zanim jeszcze do ludzi dotrze, z jak ogromnym kryzysem mamy do czynienia. Gdy obywateli dotkną skutki finansowe walki z chorobą COVID-19, mają być mniej skłonni do głosowania na polityków rządzących, w tym na Andrzeja Dudę.

Politycy już teraz przyznają, że szybkiego powrotu do normalności nie będzie i nawet gdy pierwsza fala epidemii przejdzie, część obostrzeń zostanie z nami na dłużej, najprawdopodobniej do czasu powstania szczepionki.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że dzięki zakazom udało się znacznie obniżyć liczbę potwierdzonych przypadków COVID-19: gdyby zostawić sprawy samym sobie, zdiagnozowanych chorych byłoby 4 razy więcej. Szczyt zachorowań ma jednak przypaść według premiera Morawieckiego w maju lub czerwcu 2020 roku, co oznacza że spełnić się mogą jeszcze najczarniejsze scenariusze.

Emilewicz: stan nadzwyczajny możliwy po majówce, wojsko wyjdzie na ulice, portale i radia będą zamknięte

Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju i kandydatka na stanowisko wicepremiera po złożeniu dymisji przez Jarosława Gowina zapowiedziała, że jeśli mimo działań zapobiegawczych będzie przybywało chorych, konieczne będzie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.

Polityk dodała, że stan nadzwyczajny niesie za sobą poważne konsekwencje, o których otwarcie się nie mówi.

Emilewicz dodała, że jej ugrupowanie – partia Porozumienie – nie weźmie udziały w zmuszaniu Polaków do wzięcia głosowania w wyborach prezydenckich, jeśli spełnią się scenariusze dotyczące przewidywanej liczby chorych.

" No więc w stanie wyjątkowym… pozamykane rozgłośnie radiowe. Naprawdę tego chcemy? Mamy stan zagrożenia epidemicznego, mamy epidemię i adekwatny do epidemii stan, który został wprowadzony. Jeżeli wybory nie będą mogły być przeprowadzone w maju, bo będziemy mieć 30–40 tysięcy zakażonych, będziemy mieli szpitale w halach kongresowych zorganizowane, wówczas, zapewniam panią, że Porozumienie 5 maja czy 6 – nie wiem, kiedy ustawa wróci z Senatu do Sejmu – nie będzie głosować za ordynacją. "

Najlepszym sposobem na spowolnienie epidemii jest unikanie wychodzenia z domu i minimalizowanie dzięki temu ryzyka zakażenia po spotkaniu osoby chorej. Z tego powodu wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się, egzekwowane przez wspólne patrole policji i wojska.

