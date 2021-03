1 marca 2021 roku zmarł Jahmil French. Młody aktor miał zaledwie 29 lat. Był jedną z gwiazd serialu dla młodzieży "Degrassi: Nowe pokolenie".

Nie żyje Jahmil French z serialu "Degrassi: Nowe pokolenie"

Jak podaje Deadline, aktor odszedł niespodziewanie. Nie podano przyczyny jego śmierci. Smutną wieść w oficjalnym oświadczeniu potwierdziła Gabrielle Kachman - agentka Frencha.

Z ciężkim sercem potwierdzam odejście drogiego przyjaciela i klienta Jahmila Frencha. Wielu zapamięta go z jego pasji do sztuki, zaangażowania w swoje rzemiosło i żywej osobowości. Proszę, abyście w tym trudnym czasie nie zapominali o jego rodzinie i przyjaciołach w swoich myślach i modlitwach.

Pierwszy informacją o śmierci aktora podzielił się ze światem twórca serialu "Soundtrack" Joshua Safron, który zamieścił wieść na Twitterze.

Mogę potwierdzić, że mój dobry przyjaciel, współpracownik i źródło inspiracji dla wielu osób - Jahmil French, odszedł wczoraj. Publikuję to tylko dlatego, że widzę, jak historia wychodzi na jaw. Więcej zdradzę później. W tej chwili wszyscy przetwarzamy tę druzgocącą wiadomość.

Na wieść o śmierci aktora w mediach społecznościowych zareagowali nie tylko jego fani, ale również jego koledzy z planu zdjęciowego "Degrassi: Nowe pokolenie".

Na wieści o odejściu Jahmila jest mi źle. Grał Dave'a z taką wrażliwością i w przemyślany sposób, że naprawdę łatwo nie rozśmieszał. Praca z nim była przyjemnością i będę za nim tęsknić. To prawdziwa strata. Spoczywaj w pokoju.

Bhandurner na zawsze w moim sercu.

Nadal jestem w szoku. Jahmil zostanie zapamiętany. Był integralną częścią rodziny "Degrassi" i na pewno ważną częścią moich dni w tym serialu. Zawsze chciał rozśmieszać ludzi - czerpaliśmy prawdziwą radość z przebywania w jego pobliżu. Spoczywaj w pokoju.

Moje serce jest pełne bólu... Jedyny w swoim rodzaju. Spoczywaj w pokoju.

French urodził się 29 czerwca 1991 roku w Kanadzie. Swoją karierę aktorską zaczął jako nastolatek. Zadebiutował w 9. sezonie serialu "Degrassi: Nowe pokolenie" z 2009 roku. Wcielił się w Dave'a Turnera - nowego ucznia i kuzyna Chantay Black. Po raz ostatni wystąpił w produkcji w roku 2013. W kolejnych latach Frencha można było oglądać w takich serialach jak "O dzień za późno, o dolara za mało", "Rocky Road", "The Divide", "Korporacje przyszłości" czy wcześniej wspomniany "Soundtrack" oraz filmach "Noc przed Halloween", "Boost" i "Lead with Your Heart".