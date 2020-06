Jak będą teraz wyglądać seanse filmowe? Rząd podał szczegółowe wytyczne dla kin

Już za trzy dni otworzą się pierwsze kina. Jak jednak zmieni się seansowa rzeczywistość? Rząd podał właśnie szczegółowe wytyczne, do których zastosować się muszą placówki. Obyło się bez niespodzianek.

Kino w dobie koronawirusa - szczegółowe wytyczne dla placówek

Zgodnie z uprzednimi zapewnieniami, na terenie kin (w tym sal kinowych) obowiązywać będzie absolutny obowiązek zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten dotyczy oczywiście zarówno widzów, jak pracowników. Na kinowych salach udostępniona może być jedynie połowa miejsc. Rzędy powinny być zajmowanie naprzemiennie, z zachowaniem jednego miejsca odstępu. Zasada ta nie dotyczy jednak:

opiekuna biorącego udział w seansie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,

opiekuna biorącego udział w seansie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

osób zamieszkujących wspólnie lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przy wejściach do toalet oraz na teren obiektu powinny znajdować się środki do mycia i dezynfekcji rąk. Kolejki do kas muszą spełniać warunki dystansu społecznego, a preferowaną formą sprzedaży biletów jest sprzedaż online. Zaleca się również, by od każdego z klientów pobierano dane kontaktowe, na wypadek wykrycia u kogoś zakażenia SARS-CoV-2 - dane miałyby posłużyć do poinformowania o kontakcie o osobą zakażoną.

Strefa gastronomiczna może działać, jednak pod określonym rygorem. W strefach konsumpcji znajdować się muszą środki do dezynfekcji, a pracownicy mogą sprzedawać produkty tylko i wyłącznie w przyłbicach.