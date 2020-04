Jak będą wyglądały wakacje w dobie koronawirusa? Minister Zdrowia odpowiada: "Odbędą się w reżimie sanitarnym"

Według oficjalnych statystyk Ministerstwa Zdrowia, w Polsce zdiagnozowano ponad 10 tysięcy chorych na koronawirusa. Władze podkreślają, że stabilny i stosunkowo niewielki wzrost zakażeń to wynik obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Pojawiają się jednak także głosy, które sugerują iż polskie statystyki są zaniżane. Fakty są jednak takie, że restrykcje obowiązujące w Polsce będą luzowane bardzo powoli i rozważnie, a okres zaostrzenia przepisów obejmie wakacje.

Wakacje 2020 w dobie koronawirusa w Polsce

Według polskich władz izolacja działa. Przynosi ona skutki, jakie chciało osiągnąć Ministerstwo Zdrowia. Łukasz Szumowski w radiowej Jedynce podkreślał:

" Dzięki temu, że byliśmy w izolacji, trudnej, ale skutecznej, mamy nie kilkadziesiąt tysięcy, a kilka tysięcy osób chorych, z czego niewielka część wymaga pomocy w szpitalu. Jak będzie na jesieni - trudno mi powiedzieć. "

Inną strategię działania wprowadziła między innymi Szwecja, o którą również zapytano Szumowskiego w radiu. Na model postępowania w Szwecji Minister Zdrowia zareagował stanowczo:

" Liczba zgonów w małej 10-milionowej Szwecji jest przerażająca. Na darwinistyczne rozwiązanie, że przechorujemy, a słabsi umrą, ja nie mogę się zgodzić. "

A jak będą wyglądały tegoroczne wakacje? Minister przyznał, że o wypoczynku takim, jak przed pandemią trudno teraz myśleć.

" Będą, ale w reżimie sanitarnym - dopóki nie będzie szczepionki i leków na koronawirusa. "

Decyzja władz wydaje się być uzasadniona. Co to oznacza dla nas? Na każdy wyjazd musimy spakować maseczki i zakładać je podczas spacerów i przebywania w miejscach publicznych. Nie ma mowy o wypadzie z przyjaciółmi czy w większym gronie rodzinnym. Przebywać nadal będziemy mogli tylko z domownikami ze względu na podtrzymywany zakaz zgromadzeń. Ponadto utrudniony może być dostęp do hoteli i pensjonatów. Zgodnie z rozpiską etapów odmrażania gospodarki zaplanowanych przez rząd, miejsca noclegowe otworzą się w drugiej fazie planu. Kiedy wejdzie ona w życie? Jeszcze nie wiadomo.