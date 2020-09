Jak będzie wyglądała kolęda 2020/2021? Co się zmieni w dobie Covid-19 - wytyczne

Niestety wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zmianie. Kościół przygotowuje zatem nowe wytyczne, ponieważ wizyty duszpasterskie w tradycyjnej formie nie są bezpieczne.

Kolęda 2020/2021 odbędzie się na nowych zasadach

Niedawno pojawiły się wytyczne jednej z diecezji.

" Aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolędy w tradycyjnej formie. Odwiedziny duszpasterskie ograniczamy wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy. Jednocześnie zachęcamy duszpasterzy do celebracji w okresie Bożego Narodzenia (jeśli to konieczne – także w czasie Adwentu) Eucharystii w intencji parafian z poszczególnych ulic oraz kolędowych Nieszporów (wieczorów), z uwzględnieniem stosownych przepisów sanitarnych "

– napisano w informacji katowickiej kurii.

To absolutna nowość w porównaniu do lat poprzednich, gdy księża odwiedzali wszystkich mieszkańców, którzy wykazali chęć wpuścić ich do swoich domów.

W archidiecezji katowickiej już wcześniej wprowadzono wiele rewolucyjnych zmian spowodowanych epidemią Covid-19. Zdecydowano m.in. o zmianie formuły tegorocznych stanowych pielgrzymek mężczyzn (majowa) oraz kobiet (sierpniowa) do sanktuarium Matki Bożej Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach Śląskich. W obu można było uczestniczyć za pośrednictwem mediów.

Katowicka kuria zmieniła także termin beatyfikacji ks. Jana Franciszka Machy. Uroczystość nie odbędzie się w październiku, a w 2021 roku.

Jak pisze Wirtualna Polska, inne parafie przystąpiły do omawiania przebiegu kolędy 2020/2021

" 8 października odbędzie się spotkanie, po którym być może będziemy mogli wiedzieć coś więcej. "

- powiedział ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor biura prasowego archidiecezji krakowskiej.

" Wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja epidemiczna. Na razie wszystko przed nami. "

- stwierdził ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej.

Wizyta duszpasterska jest jedną z najbardziej popularnych form duszpasterskich stosowaną w wielu Kościołach chrześcijańskich.

Źródło: Wirtualna Polska

Zobacz również: Ksiądz odkrył, że nie został prawidłowo ochrzczony. Archidiecezja szuka osób, którym dał nieważne śluby