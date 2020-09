Jak dziś wygląda chłopczyk z okładki "Nevermind" Nirvany? [ZDJĘCIA]

"Nevermind" to drugi album studyjny zespołu Nirvana. Został wydany przez wytwórnię Geffen Records. Longplay nagrano i zmiksowano w Sound City Studios w Van Nuys w Kalifornii. Płyta odniosła nieprawdopodobny sukces, w głównej mierze dzięki piosence "Smells Like Teen Spirit", która była pierwszym singlem albumu. Pozostałe single z albumu to: "Come as You Are", "Lithium" i "In Bloom".

Jak dziś wygląda chłopczyk z okładki "Nevermind" Nirvany?

Nevermind sprzedano w 26 milionach egzemplarzy, z czego 10 milionów kupiono w samych Stanach Zjednoczonych. Pismo Rolling Stone umieściło go na 17. miejscu rankingu 500 najlepszych albumów muzycznych wszech czasów. Wszystkie utwory zostały skomponowane wspólnie przez członków grupy, zaś autorem niemal wszystkich tekstów jest Kurt Cobain. Album w Polsce uzyskał status platynowej płyty

Jednak poza kompozycjami, które na stałe weszły do kanonu muzyki, "Nevermind" kojarzony jest również z niesamowitej okładki, na którym czteromiesięczny chłopiec płynie w basenie, mają przed sobą dolara na wędce. Spencer Elden, bo o nim mowa dziś jest już dorosły. Zobaczcie, jak obecnie wygląda chłopiec z okładki.

W czasie gdy powstało zdjęcie, Spencer miał cztery miesiące. Na okładce znalazł się przez przypadek. Pierwotnie okładka miała przedstawiać poród pod wodą, lecz gdy to się nie udało, postanowiono umieścić na niej niemowlaka. Ktoś wpadł na pomysł, żeby dodać także dolara na haczyku.

" Nie chcieliśmy, żeby to był tylko niemowlak pod wodą. Kurt wpadł na pomysł dodania haczyka na ryby, miało być groźniej. Potem zastanawialiśmy się, co na tym haczyku zawiesić. Myśleliśmy o kawałku mięsa albo płycie CD. "

- wspominają autorzy okładki w jednym z wywiadów.

Chłopczyk z albumu Nirvany trzykrotnie odtworzył okładkę albumu: w wieku 11,17 i wreszcie 25 lat.

Za kilkuminutową sesję Elden i jego rodzice dostali wtedy tylko 200 dolarów. Obecnie mężczyzna jest artystą i sprzedaje swoje obrazy przez internet.

Ciekawostką jest fakt, że słynny chłopczyk nigdy nie poznał żadnego z muzyków zespołu Nirvana.

