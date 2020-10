Jak narodził się Najwyższy Porządek? Fani "Star Wars" w końcu poznali odpowiedź

Świat "Gwiezdnych Wojen" jest ogromny i wiele wątków zaprezentowanych w filmowych trylogiach nie została do końca wyjaśniona. Jedną z zagadek jest geneza Najwyższego Porządku - organizacji, która na kształt dawnego Imperium chciała podbić całą galaktykę. Fani "Star Wars" właśnie dowiedzieli się, jak powstała.

Najwyższy Porządek - skąd się wzięła złowieszcza grupa ze "Star Wars"?

Najwyższy Porządek zadebiutował w VII epizodzie "Gwiezdnych Wojen" o podtytule "Przebudzenie Mocy". Więcej na jego temat widzowie dowiedzieli się w części "Skywalker. Odrodzenie", będącej zakończeniem trzeciej trylogii. Informacje na temat ugrupowania nie były jednak kompletne.

Na szczęście z pomocą przyszła książka "The Star Wars Book" autorstwa Pablo Hidalgo, Cole'a Hortona i Dana Zehra, która ukazała się na zachodnim rynku w październiku 2020 roku. Pozycja jest swego rodzaju kompendium wiedzy nie tylko na temat trzech trylogii "Gwiezdnych Wojen", ale również seriali je uzupełniających, czyli "The Mandalorian" i "Wojen klonów".

Autorzy poświęcili sporą część swojej książki Najwyższemu porządkowi, prezentując oficjalne informacje na temat kanonicznego świata "Star Wars". Dzięki filmom wiemy, że Najwyższy Porządek narodził się w Nieznanych Rejonach galaktyki dzięki oficjelom Imperium, którzy uciekli po bitwie o Jakku. Okazuje się jednak, że potęga organizacji powstała również dzięki pracy wewnątrz Nowej Republiki.

Według książki "The Star Wars Book" agenci Najwyższego Porządku robili wszystko, by umocnić scentralizowaną rolę rządu Nowej Republiki. Przez to doszło do "impasu politycznego, zmuszającego systemy, bojące się utraty kontroli nad swoją autonomią, do oderwania się od Nowej Republiki i utworzenia koalicji zwanej Pierwszym Porządkiem". W ten sposób przekabacono niektóre planety i osoby, które nie wierzyły w słuszność działań Nowej Republiki pokroju Kylo Rena.

Książka potwierdza też, że Snoke był jedynie figurantem knującego z planety Exegol Imperatora Palpatine'a, któremu udało się wrócić do życia dzięki klonowaniu i tajnikom Ciemnej strony Mocy. Autorzy wyjaśnili jednak, że Snoke miał wolną wolę, mimo że Palpatine kontrolował jego posunięcia.

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy premiera?

Być może dodatkowe informacje dotyczące kształtowania się Najwyższego Porządku otrzymamy warz z premierą drugiego sezonu serialu "The Mandalorian". Jego akcja rozgrywa się kilka lat po upadku Imperium, a jedną z postaci jest Moff Gideon, grany przez Giancarlo Esposito, który ma odegrać o wiele większą rolę niż dotychczas. Niewykluczone, że twórcy produkcji przemycą kilka smaczków, nawiązujących do trzeciej trylogii "Gwiezdnych Wojen".

W tytułowej roli powróci oczywiście Pedro Pascal. W obsadzie znaleźli się też Carl Weathers, Gina Carano, Taika Waititi i Emily Swallow. W serialu mamy zobaczyć również Rosario Dawson jako Ahsokę Tano, Temuerę Morrisona w roli Boby Fetta oraz Katee Sackhoff wcielającą się w Bo-Katan Kryze. Za scenariusz i reżyserię nowych odcinków odpowiedzą natomiast Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed i Robert Rodriguez. Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu "The Mandalorian" trafi na platformę Disney+ 30 października 2020 roku. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce.

Czekasz na drugi sezon "The Mandalorian"? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: George Lucas krytykował serial "The Mandalorian"? Poznaliśmy jego zdanie na temat produkcji