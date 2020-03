Jak pandemia koronawirusa wpłynie na przyszłe rozdanie Oscarów?

Film jest jedną z gałęzi rynku, która już dotkliwie odczuwa pandemię koronawirusa. Zamknięte kina, odwołane festiwale filmowe i wstrzymane plany zdjęciowe łącznie kosztują branżę miliardy dolarów. To jednak nie koniec skutków COVID-19. Epidemia znacząco wpłynie na to, jak będą wyglądały Oscary 2021.

Oscary 2021 - jak koronawirus zmieni rozdanie nagród?

Koronawirus sparaliżował cały świat. Po kryzysie wywołanym pandemią poszczególne kraje będą do siebie dochodzić latami. Nie ominie to żadnego z sektorów gospodarki, również branży rozrywkowej, a w szczególności świata filmu. Do tej pory Amerykańska Akademia Filmowa miała jasne zasady co do kwalifikacji danego tytułu do walki o Oscara. Jednym z najważniejszych kryteriów był fakt prezentowania filmu w kinie.

Niestety w 2020 roku kina na całym świecie zostały wyłączone z użycia na wiele tygodni. Dystrybutorzy już próbują minimalizować straty i przenoszą premiery z kin na platformy streamingowe. Tego typu ruch spowoduje jednak spore zmiany w zasadach nadchodzących Oscarów.

Pandemia spowodowała, że w 2020 roku w kinach ukazało się niewiele tytułów. Zakładając najgorszy scenariusz, mówiący o zamknięciu kin do końca roku, członkowie Akademii nie mieliby za bardzo z czego wybierać, jeśli chodzi o kandydatów na Oscara. Jak donosi Deadline, już podjęto kroki w celu zmiany zasad panujących podczas przyznawania nominacji.

Rzecznik prasowy Akademii w rozmowie z Deadline potwierdził, że dyskutowane są zmiany, które mogą wejść w życie w przypadku Oscarów 2021.

" Akademia skupia się na pomocy naszym pracownikom, członkom i całemu przemysłowi w bezpiecznym poruszaniu się w tym globalnym kryzysie zdrowotno-gospodarczym. Jesteśmy w trakcie procesu ewaluacji wszystkich aspektów tej niepewnej sytuacji i zmian, które będą musiały zostać wprowadzone w życie. Dokładamy wszelkich starań, aby szybko wybiec w przyszłość podczas dyskusji o tym, co jest najlepsze dla przyszłości branży, i podjęte decyzje będziemy ogłaszać kolejne ogłoszenia w nadchodzących dniach. "

Wygląda więc na to, że Akademia poważnie podeszła do sprawy. Na razie trudno przewidywać, jakie zmiany zajdą w regulaminie Oscarów, ale niewykluczone, że w tym roku konieczność wyświetlania danego filmu w kinie może zostać wyjątkowo zniesiona.

Czy członkowie Akademii powini brać pod uwagę filmy z platform streamingowych? Zdecydowanie tak. Świat idzie do przodu Nie wiem. Trudno mi powiedzieć Nie. Filmy kinowe, to filmy kinowe. Platformy streamingowe mogą przyznawać sobie łasne nagrody za swoje produkcje

Epidemia koronawirusa po raz kolejny udowadnia, że branża filmowa jest dość skostniałą instytucją, która opiera się nieuniknionym zmianom. Do tej pory z rezerwą podchodzono do produkcji pełnometrażowych stworzonych przez platformę Netflix, nawet po fortelu ze strony serwisu, polegającym na wykupieniu kin w USA, gdzie puszczane są wybrane tytuły, mające szansę na Oscara. Czy zmiany w regulaminie Oscarów będą przełomem, otwierającym oczy członków Akademii? A może po opanowaniu pandemii wszystko wróci do starego porządku? O tym przekonamy się za jakiś czas.

Zobacz też: Festiwal filmowy w Cannes zostanie przeniesiony na późniejszą datę przez koronawirusa