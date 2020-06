Jak w rzeczywistości wyglądał Fryderyk Chopin? Grafik z Iranu odtworzył wizerunek kompozytora [WIDEO]

Nie ma chyba słynniejszego pianisty świata niż Fryderyk Chopin. Zasłynął główne ze swojej genialnej twórczości i nie wiele osób zastanawiała się, jak wyglądał. Większość Polaków kojarzy wizerunek Chopina z łazienkowskiego pomnika autorstwa Wacława Szymanowskiego, kilku portretów bądź nielicznych fotografii kompozytora. Współczesne zdobycze technologii dają nam jednak możliwość ujrzenia muzyka takim, jakim był naprawdę.

Fryderyk Chopin - jak wyglądał kompozytor?

Jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, by poznać kompozytora osobiście, to dziś macie częściową okazję. Irański grafik Hadi Karimi zajmuje się tworzeniem brył 3D i komputerowych efektów specjalnych. Od jakiegoś czasu powołuje do życia realistyczne portrety znanych osób kultury i sztuki.

Zazwyczaj bierze na warsztat największe współczesne gwiazdy muzyki i kina, ale ostatnio pochylił się nad mistrzami muzyki klasycznej. W ten sposób stworzył wirtualne popiersie Fryderyka Chopina. Chociaż Karimi często zajmuje się tworzeniem portretów nieżyjących sław, w przypadku takich osób jak Freddie Mercury, Amy Winehouse czy Kurt Cobain ma zdecydowanie łatwiej - może korzystać z tysięcy materiałów fotograficznych i nagrań wideo, na których zachowały się wizerunki gwiazd.

W przypadku Chopina nie było tak łatwo. Karimi posiłkował się jedynie pośmiertną maską, dwoma zachowanymi zdjęciami i kępką włosów pianisty. Jak prezentuje się efekt jego pracy?

" Rekonstrukcja twarzy F. Chopina oparta na masce pośmiertnej wykonanej dzień po jego zgonie. Nokturn op.9 nr 2 "

" Chopin był osobą bardzo introwertyczną i dbającą o swoja prywatność. Miał tylko dwie oficjalnie potwierdzone fotografie, z czego jedna jest podniszczona i trudna do wykorzystania, druga została wykonana w okresie, kiedy był poważnie chory, a jego twarz była spuchnięta i zniekształcona. Podczas swojego życia Chopin był kilkukrotnie bohaterem portretów stworzonych przez różnych artystów, ale problem z nimi jest taki, że raczej go upiększały, niż przedstawiały realistycznie. Mogłem więc jedynie polegać na masce pośmiertnej. Po śmierci wszystkie mięśnie twarzy się rozluźniają i pozostaje jedynie zniekształcona twarz. Więc zrobiłem, co w mojej mocy, by tchnąć w nią życie. Nie wiem, jak blisko udało mi się dotrzeć do tego, jak ten człowiek naprawdę wyglądał! "

Chopin nie jest jedynym twórcą klasycznym, który doczekał się realistycznego portretu autorstwa Karimiego. Na Instagramie artysty możemy znaleźć również próbę odwzorowania wizerunku Johanna Sebastiana Bacha oraz Franza Schuberta. Trzeba przyznać, że portret autorstwa irańskiego grafika naprawdę robi wrażenie.

