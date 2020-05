Jak wygląda pożarcie przez niedźwiedzia polarnego? Zobacz przerażające nagranie [WIDEO]

Nie istnieje chyba drugi taki gatunek zwierzęcia, który budzi tyle samo dobrych, co złych emocji. Mowa o niedźwiedziu polarnym - z jednej strony uroczym białym misiu, z drugiej stworzeniu, które może zabić uderzeniem łapy i zmiażdżyć swoimi zębami najtwardszą kość. Stacja BBC Earth pokazał, jak wygląda atak tego zwierzęcia.

Niedźwiedź polarny - jak wygląda pożarcie przez to zwierzę?

W 2018 roku na serwis YouTube trafił fragment programu przyrodniczego "The Bear Family and Me". Z jakiegoś powodu wideo sprzed dwóch lat zaczęło się nagle rozchodzić wiralowo. Być może powodem jest pandemia koronawirusa i widzowie zamknięci w domach potrafili się wczuć w sytuację Gordona Buchanana, który był celem ataku niedźwiedzia polarnego.

W zamieszczonym w sieci nagraniu widzimy, jak Buchanan siedzi zamknięty w specjalnej klatce, która umożliwia mu obserwację jednego z członków tytułowej rodziny niedźwiedzi. Dzięki tej metodzie może zbliżyć się do tych ssaków i jednocześnie nie ryzykować swojego życia. Poniższe wideo udowodniło to ostatnie stwierdzenie i było jednocześnie testem klatki. Zainteresował się nią bowiem wygłodniały niedźwiedź polarny.

Na powyższym nagraniu możemy zobaczyć, jak zwierze próbuje zdobyć pożywienie. Niedźwiedzie polarne, podobnie jak ich kuzyni zamieszkujący cieplejsze miejsca na Ziemi, przede wszystkim polegają na wyczulonym węchu. To właśnie zapach Buchanana ściągnął niedźwiedzia w pobliże. Następnie ssak próbował użyć swojej siły, by przewrócić klatkę i dostać się do środka. Starał się też przebić szybę swoimi zębami. Na szczęście ta przygoda zakończyła się szczęśliwie dla Buchanana.

Niedźwiedź polarny - czy poluje na człowieka?

Chociaż niedźwiedzie polarne zazwyczaj nie atakują ludzi, wygłodniałe osobniki są czasem w stanie wykorzystać sytuację i spróbować upolować człowieka. W przeciwieństwie do innych niedźwiedziowatych ich dietę stanowi głównie mięso. Jedzą takie zwierzęta jak foki, nerpy, ptaki, ryby, gryzonie, skorupiaki, kraby, białuchy, czy młode morsy. Zdarzają się przypadki polowań na piżmowoły lub renifery, a w naprawdę skrajnych przypadkach również inne niedźwiedzie polarne. Latem sięgają po bardziej urozmaicone pożywienie - jagody, korzenie, listownicowce, wodorosty, trawy i mchy.

