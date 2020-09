Jak zabić Wolverine'a? Marvel zaprezentował skuteczny sposób na Logana

Przez lata Wolverine był numerem jeden pośród X-Men. Logan słynie bowiem nie tylko ze swojego charyzmatycznego charakteru, ale również mocy, czyniących go prawdziwym badassem. Jedną z nich jest czynnik samogojący, który potrafi wyleczyć Wolverine'a z najgorszych obrażeń. Mutant nie jest jednak nieśmiertelny, co po raz kolejny zostało udowodnione przez Marvel Comics.

Wolverine - jak zabić członka X-Men?

Chociaż Wolvie potrafi wylizać się z najpaskudniejszych ran, może zostać zabity, co udowodniono kilka lat temu na kartach komiksów. Przez długi czas Logan nie żył i zmartwychwstał dopiero niedawno. Czy niedługo znowu trafi w zaświaty?

Dom Pomysłów rozpoczął nowy crosoverowy event z mutantami w roli głównej pod tytułem "X of Swords". W komiksie, z podtytułem "Creation" autorstwa Jonathana Hickmana, Tini Howard, Pepe Larraza, Marte Gracii i Claytona Cowlesa pojawiła się broń niezwykle skuteczna w walce z Wolverine'em.

Państwu mutantów na wyspie Krakoa zagrażają nowi wrogowie - starożytna armia homo superior z zaginionej krainy Arakko. Każdy z nowych wrogów zostanie wyposażony w broń, której poszczególne egzemplarze potrafią pokonać najsilniejszych X-Men. Mowa o tytułowych dziesięciu mieczach, wśród których znajduje się jedyne ostrze na świecie, które jest w stanie zagrozić Loganowi.

O losie państwa mutantów zadecyduje wielka bitwa pomiędzy wojownikami z obu stron konfliktu, dzierżącymi dziesięć mieczy. First Horseman zagrażają nie tylko Krakoi, ale również wymiarowi znanemu jako Otherworld, rządzonemu przez Opal Lunę Saturnyne. Cesarzowa wybrała X-Men jako obrońców swojej krainy, którzy muszą stanąć do walki z nowym tajemniczym wrogiem. Przedstawiciele dwóch stron konfliktu wymieniają nazwy mieczy, które będą pełnić ważną rolę w kolejnych pojedynkach. Zarówno Polaris jak i Pestilence zamieszczają na liście jedną z broni dobrze znanych fanom komiksów Marvela. Mowa o Muramasa Blade - ostrzu, które jest w stanie zniwelować czynnik samogojący.

Do tej pory w uniwersum Marvela pojawiły się dwa miecze Muramasa. Pierwszy w drugim numerze "Wolverine'a" z 1988 roku. Stworzone z części duszy jego kowala ostrze, było w stanie przeciąć każdą istniejącą materię. Z czasem zadebiutował drugi miecz o tej samej nazwie, który powodował, że istota nim zraniona nie była w stanie się wyleczyć z obrażeń. To właśnie z jego pomocą Logan zabił klona Sabretootha, który również słynie z czynnika samogojącego.

Wygląda więc na to, że zobaczymy w akcji dwa miecze, które zadają naprawdę śmiertelne rany. Wolverine jest jednym z filarów ofensywy X-Men. Biorąc jednak pod uwagę, że jego potężna moc może w łatwy sposób zostać zniwelowana, stawka zwycięstwa z First Horseman znacznie wzrasta. Jak zakończy się "X of Swords"? Czy Logan ponownie poniesie śmierć? Przekonamy się w kolejnych komiksach składających się na ten event.

