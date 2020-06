Jak zmienił się język polski podczas pandemii? Prof. Bralczyk wyjaśnia nowe słowa

Pandemia koronawirusa wpłynęła na życie ludzi na całym świecie. Opanowała niemal każdą jego dziedzinę. Musieliśmy zrezygnować z wielu spotkań ze znajomymi, koncertów, świąt w rodzinnym gronie. Sporo osób straciło pracę, własne biznesy czy nie mogło uczyć się w tradycyjnych warunkach. Koronawirus ma również wpływ na nasz język, co zauważył i przeanalizował Jerzy Bralczyk.

Prof. Bralczyk o zmianach w języku podczas pandemii

Przede wszystkim do naszego codziennego słownika dołączyły wyrazy z przedrostkiem "korona-". Wśród nowych słów znalazły się "koronaferie", "koronaświęta" czy "koronaparty". Językoznawca przyznaje, że nie jest fanem tego typu zwrotów, ponieważ upraszczają rzeczywistość.

Jak czytamy na onet.pl, Bralczyk zauważył również wpływ gospodarki na język. Rząd zaproponował Polakom "tarczę antykryzysową", dzięki której przedsiębiorcy mają czuć się "zaopiekowani" przez władze. Do codziennego użytku włączyliśmy również dotychczas pomijane słowo - "pandemia", które stosuje się do opisania epidemii o wiele większym zasięgu. W związku z tym Jerzy Bralczyk ma nadzieję, że wkrótce to, ale też inne sformułowania, znikną z powszechnego użycia.

" Ponieważ chciałbym, żeby koronawirus szybko od nas odszedł, to mam nadzieję, że przez to również niektóre słowa przestaną być potrzebne. Mam nadzieję, że związane z epidemią słowa nie wejdą na dłużej do języka; że wiele z nich odejdzie wraz z koronawirusem. "

Ponadto, z powodu rozpowszechnienia pracy i szkoły "zdalnej", "zdalnych" wydarzeń kulturalnych czy zakupów, powstało słowo "zdalność", które brzmi dość dziwnie, jednak jak podkreśla profesor - ma słowiański rodowód.