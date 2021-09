Jaka będzie jesień 2021? Przepowiadania Krzysztofa Jackowskiego

Najbardziej ceniony polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, zajmuje się przewidywaniem przyszłości od ponad 20 lat. Profeta prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Często udziela także wywiadów prasowych. Tym razem zapytany przez Super Express opowiedział, jaka czeka nas pogoda tej jesieni.

Ogromne grono fanów profety z niecierpliwością czekało na kolejną prognozę pogody na nadchodzące miesiące. Pan Krzysztof oczywiście nie zawiódł i obwieścił co czekan nas już we wrześniu:

Po tym co nam końcówka sierpnia zafundowała i właściwie pierwsze dni września, takiego chłodu i deszczu, to mam takie wrażenie, że we wrześniu pogoda się ustabilizuje. To będzie nawet w miarę ładny wrzesień. Chociaż mam takie wrażenie, że być może pod koniec września, a na początku października przyjdzie moment, to może być niedługi moment, ale może być bardzo poważne ochłodzenie. Takie, które jest raczej niespotykane, ponieważ może to powodować poważne przymrozki, ewentualnie w którychś regionach śnieg, choć jeszcze o tej porze, powiedzmy przełom września i października, nie za bardzo jest zimowo. A taki epizod zimowy może być. Patrząc dalej, mam wrażenie, że czeka nas w miarę chłodna zima. Podobna do tej, jaka była w ubiegłym roku. Być może mamy do czynienia z jakimś cyklem kilkuletnim, że po kilku latach nawet względnie dosyć mocno ciepłych zim, wchodzimy teraz w cykl chłodniejszych zim. Uważam, że ta zima w tym roku taka będzie. Ona mi się kojarzy z dwoma dosyć długimi chłodami i śniegiem. Tak to czuję. Wrzesień to będzie delikatne, umiarkowane przedłużenie lata, a pod koniec września, z początkiem października, możemy mieć nagły epizod krótkotrwałej zimy.