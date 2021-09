Jaka będzie zima 2021/2022? Przepowiednia jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube, występuje gościnnie w audycjach i regularnie udziela wywiadów. Uczestnicy wirtualnych seansów z jasnowidzem mogą mu zadawać pytania, na które ten odpowiada w czasie rzeczywistym. Polacy pytają o wszystko-od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, koronawirusa po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.

Mam wrażenie, że jeszcze przyjdzie trochę ciepła, ale będzie taki krótki epizod zimny i zaraz po wrześniu może się okazać kilka dni chłodnych, gdzie nawet może nie śnieg, ale będzie to bardzo zimny moment. Potem się ociepli. I uważam, że październik niestety będzie brzydki, dżdżysty, ale ze względną temperaturą jak na październik. Może będzie jeden taki moment spadku temperatury, powiedzmy dwa, trzy dni, mocny, że będzie się mówiło, że jest pierwszy powiew, zaczątek zimy, chociaż to będzie tylko takie preludium, a potem się uspokoi. I będzie niestety dżdżysta pogoda, nie za ładna z temperaturami takimi w granicy 10 stopni Celsjusza. Taki październik mi się kojarzy. Jeśli chodzi o zimę, to mam wrażenie, że będzie taka falowa można powiedzieć. Będą dwa ataki zimy ze śniegiem. Zima będzie trochę przypominała ubiegłoroczną zimę. Będą takie dwa momenty ze śniegiem. Po tej jesiennej aurze będzie okres w miarę ciepławej zimy, takiej jak październik i listopad. Mam wrażenie, że w grudniu będzie pierwszy, krótszy atak zimy ze śniegiem, potem się ponownie ociepli. To będą dwa dość krótkie momenty. Takie mam wrażenie zimowe. Tak… zima będzie paskudna. Jesienna zima.