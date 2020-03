Jaki jest stan zdrowia Toma Hanksa i Rity Wilson? Aktor podzielił się nowymi informacjami

12 marca 2020 roku świat obiegła informacja o koronawirusie wykrytym w organizmach Toma Hanksa i jego żony Rity Wilson. Para aktorów była obecna w Australii na planie filmu biograficznego o Elvisie Presleyu. Zdjęcia zostały wstrzymane. Jak czują się Hanks i Wilson?

Na Instagramie gwiazdora pojawiło się nowe zdjęcie, na którym pozuje wraz ze swoją żoną.

Hanks postanowił uspokoić fanów i zamieścił szczegóły dotyczące izolacji.

"

Cześć ludziska. Rita Wilson i ja chcielibyśmy podziękować wszystkim z góry na dół osobom, które sprawują nad nami wspaniałą opiekę. Mamy COVID-19 i jesteśmy w izolacji, żebyśmy nie zarażali innych ludzi. To wirus, który może doprowadzić do bardzo poważnych chorób. Jakoś to znosimy. Są środki, które wszyscy możemy podjąć, żeby przejść przez epidemię.Trzeba stosować się do rad ekspertów i dbać o siebie nawzajem, nie? Pamiętajcie, po mimo obecnych wydarzeń, nie ma co się mazać. "