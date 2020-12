Jakich prezentów nie dawać na święta? Te przedmioty najczęściej próbujemy sprzedać tuż po Gwiazdce

Oto lista prezentów, których nie należy dawać w święta swoim bliskim. Statystyki są nieubłagane, to te przedmioty tuż po Wigilii trafiają na aukcje internetowe.

Nieważne czy kupujecie prezenty na ostatnią chwilę, czy planujecie je przez rok. Czy wydajecie na nie majątek, czy są symboliczne. Czy dobrze znacie obdarowywaną osobę, czy może korzystacie z rad jej bliskich lub internetu. Prezentowe wpadki zdarzają się każdemu. Co dzieje się z nietrafionym upominkiem? Najczęściej ląduje na internetowej aukcji.

Allegro Lokalnie przyszło z pomocą i specjalną ofertą dla osób niezadowolonych ze świątecznych podarków. Na stronie pojawiła się akcja "Sprzedaj nietrafiony prezent". Co najczęściej trafia na aukcje po świętach?

Jakich prezentów nie dawać na święta?

W przeciągu dwóch tygodni następujących po świętach największe wzrosty ofert odnotowuje kategoria RTV i AGD - w tym przede wszystkim AGD drobne. Jak wskazują liczby, ekspresy do kawy czy odkurzacze być może nie są najlepszym wyborem na świąteczne prezenty.

Na drugim miejscu plasują się książki i gry (w tym głównie gry na konsole). Może to oznaczać, ze użytkownicy coraz częściej po przeczytaniu danego tytułu czy przejściu całej gry decydują się na to, aby dać im “drugie życie”. Niekoniecznie musi to świadczyć o naszym nietrafionym wyborze.

Nietrafione prezenty świąteczne. Czego nie kupować?

Podium zamyka kategoria "odzież". W poprzednim roku co piąta oferta wystawiona na koniec grudnia była związana z ubraniami, co może wskazywać na wyprzedaż związaną z nietrafionymi prezentami. Wśród nowych ogłoszeń królują przede wszystkim sukienki i kurtki. Oprócz tego znaczące przyrosty nowych ofert są zauważalne w kategorii akcesoria i części samochodowe.

Jeśli chodzi o czas sprzedaży to najszybciej znikają oferty nowych konsoli z drugiej ręki - nie potrzeba nawet doby, aby znalazł się nowy właściciel. Podobnie jest w przypadku sprzętu RTV - klienci w ciągu kilkunastu godzin od wystawienia są w stanie kupić telewizor oferowany w dobrej cenie.