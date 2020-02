Janusz Chabior w nowej reklamie OLX. „Pan, co się dał zrobić w wała”

Internet stał się niebezpiecznym miejscem. Niemal na każdym kroku czają się oszuści, który na wiele sposób starają się oszukać uczciwych ludzi. Akcja OLX ma nawoływać do przestrzegania w sieci zasad dobrego wychowania oraz stosowania – dla własnego dobra – zasady ograniczonego zaufania do propozycji zbyt pięknych, by byłe prawdziwe.

Spot z „horą curką” przypominał, że każde oszustwo w sieci wiąże się z krzywdą innego człowieka, mogącego na dodatek znajdować się w trudnej sytuacji.

Nowa seria, zatytułowana „Zdarzyło się najlepszym”, będzie ostrzegać o stosowanych przez oszustów metodach na oszukanie internautów. Pierwszy film pokazuje „pana, co dał się zrobić w wała”.

Nowa reklama OLX z Januszem Chabiorem. Mowa o zaliczkach za wysyłane przedmioty

OLX postanowi poruszyć sprawę oszustów oferujących w serwisie towary za darmo, a chętnym na ich otrzymanie informujących o potrzebie opłacenia przesyłki. Po otrzymaniu pieniędzy przestępcy znikają, potrafiąc zarobić w ten sposób całkiem spore sumy.

Mocny przekaz ma uczulić użytkowników, którzy nie wykazują odpowiedniej czujności w sieci, do zachowywania ostrożności i dopuszczenia myśli, że prowadzą konwersację z oszustami.

O działalności przestępców coraz częściej ostrzegają swoich klientów przedsiębiorstwa. Zdarzyło się nawet, że podszywali się pod policjantów.

Zobacz także: Policja ostrzega przed fałszywymi mailami od policji