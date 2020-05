Janusz Korwin-Mikke nagrał #hot16challenge i ogłosił się bogiem rapu. "Pieprz*ni socjaliści mają wisieć zamiast liści"

Chociaż #hot16challenge bije rekordy popularności właśnie teraz, akcja po raz pierwszy została zorganizowana już w 2014 roku. Wówczas w wyzwaniu wzięli udział niemal wszyscy najważniejsi przedstawiciele sceny rapowej. Popularny czelendż polega na nagraniu 16 wersów nowego utworu i nominowaniu kolejnych osób, które w ciągu 72 godzin maja dołączyć do akcji i zaprezentować swój numer.

Janusz Korwin-Mikke nagrał Hot16challenge

W tym roku raper Solar uznał, że znana w jego środowisku akcja może przysłużyć się do walki z pandemią. Muzyk nagrał swoje wersy i rozpoczął zbiórkę na walkę z koronawirusem, na którą kolejni uczestnicy czelendżu mają wpłacać swoje datki. Okazało się, że w wyzwaniu wzięło udział wiele osób nie tylko ze środowiska rapowego, które chętnie dzieliły się oszczędnościami i namawiali do tego swoich fanów. Polscy celebryci zebrali na walkę z COVID-19 już ponad milion złotych.

Własne wersje #hot16challenge nagrał popularny ostatnio Mata, autor "Patointeligencji", czołowy polski rapowy duet Taconafide, O.S.T.R., Fidz, Syny, Schafter czy Otsochodzi. Za sprawą nominacji Taco Hemingwaya, w wyzwaniu wziął udział także internetowy twórca Klocuch. Wideo nagrał też Dawid Podsiadło, który podkreślił, że nie potrafi rapować, Krzysztof Zalewski, który zaśpiewał na kilka głosów i zagrał jednocześnie na wszystkich instrumentach - jak to ma w zwyczaju, Katarzyna Nosowska, Kuba Wojewódzki czy Margaret.

Co ciekawe, do akcji dołączył również prawnik Adam Bodnar, ojciec Maty oraz ksiądz, który rapował List do Hebrajczyków. Teraz #hot16challenge wkroczył do polityki. Własne wersy prezentujące znane wszystkim poglądy prawicowca, zaprezentował wyborcom Janusz Korwin-Mikke.

Polityk wystąpił w krótkim klipie w koszulce Konfederacji dzierżąc w dłoniach pistolet oraz miecz. W charakterystyczny dla siebie sposób zarapował o swoim sprzeciwie wobec socjalistów, którym należy "obciąć jaja albo gorzej". Nowa rola najwyraźniej spodobała się politykowi. Na końcu krótkiego klipu Mikke wielokrotnie ogłosił się bogiem rapu. Kto wie, może jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej polityki wkrótce wyda płytę?

Poseł nominował do wyzwania swoich partyjnych kolegów. Wkrótce możemy spodziewać się nagrań od Kondrada Berkowicza, Grzegorza Brauna i Artura Dziambora.