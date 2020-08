Japończycy budują prawdziwego ogromnego robota Gundam! Potrafi chodzić [WIDEO]

Japonia to iście fascynujący kraj. Z jednej strony bogata tradycja, która sięga wiele wieków wstecz, z drugiej nowoczesna technologia rodem z filmów science fiction. Poza tym ma niezwykłą popkulturę, która na każdym kroku zadziwia mieszkańców zachodniej części planety. Japońska kultura popularna bardzo często łączy się z życiem codziennym obywateli Kraju Kwitnącej Wiśni. Przykładem tego zjawiska może być prawdziwy robot Gundam, który stanął w jednym z japońskich miast.

Gundam - prawdziwy robot stanął w Jokohamie

Jedni z nich szydzą, nazywając "chińskimi bajkami", drudzy ubóstwiają bardziej niż rodzime kreskówki. W latach 80. mangi i anime robiły furorę na całym świecie. 10 lat później ta moda dotarła również do Polski. Całe pokolenie obecnych 30-latków wychowywało się na wielu japońskich produkcjach, nie zawsze zdając sobie sprawę z ich prawdziwego pochodzenia.

Jedną ze słynnych serii anime jest Gundam - seriale animowane wydawane pod różnymi tytułami, przedstawiające przygody ogromnych robotów. Nazwa pochodzi od produkcji "Mobile Suit Gundam" z 1979 roku, stworzonej przez Yoshiyukiego Tomino. Seria ma więc wieloletnią tradycję, której przejawem na ulicach Jokohamy jest mierzący ponad 18-metrów robot, wyglądający jak żywcem wyjęty z "Mobile Suit Gundam". Co więcej, potężna maszyna postawiła ostatnio pierwszy krok. Za robotem stoi firma Gundam Factory Yokohama, które podzieliła się ze światem swoimi osiągnięciami.

To jeszcze nie koniec prac nad ogromnym robotem. Mają zakończyć się w październiku 2020 roku. Ruchoma statua ważąca 25 ton nie będzie oczywiście tak sprawna, jak roboty w "Mobile Suit Gundam". To jedynie hołd złożony modelowi RX-78-2 Gundam z oryginalnego anime.

W serialu rozgrywającym się w dalekiej przyszłości widzowie śledzili wojnę pomiędzy Federacją Ziemi a Księstwem Zeon. Federacja wykorzystywała w walce ogromne roboty zwane Gundam, by odeprzeć atak kosmicznych najeźdźców. Kto wie, może za parę lat Japończycy rzeczywiście stworzą w pełni sprawnego robota, w którego wnętrzu znajduje się pilot nim sterujący. Jeśli ma się to jednak wiązać z inwazją kosmitów, to lepiej, żeby do całej sytuacji nigdy nie doszło.

To nie pierwsza statua Gundam, która stanęła w Japonii. W Tokio można zobaczyć postać Unicorn Gundam. W stolicy kraju stał też kiedyś oryginalny RX-78-2, ale w 2017 roku został rozmontowany po pięciu latach obrony miejscowego portu.

Które anime oglądaliście chętniej? Dragon Ball Czarodziejka z Księżyca Naruto Bleach Kapitan Jastrząb Slayers

Zobacz też: Francuski klub nocny zatrudnił roboty do tańczenia na rurze