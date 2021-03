Japońskie skrzynki pocztowe są teraz w kształcie... Slowpoke'a z Pokemonów

Nie ma chyba na świecie kraju, który szczyciłby się swoją popkulturą tak mocno jak Japonia. To właśnie w Kraju Kwitnącej Wiśni przelecicie się samolotem z wielkim wizerunkiem Pikachu albo wyślecie list... przy pomocy skrzynki pocztowej w kształcie Slowpoke'a.

Japonia postawiła skrzynki pocztowe w kształcie Pokemona

Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy na świecie, państwowa poczta zmaga się z tymi samymi problemami - wolnym doręczaniem przesyłek, zagubionymi listami, czy ogromnymi kolejkami w placówkach. Jak podaje Kotaku, japońska prefektura Kagawa postanowiła niejako "uczcić" te cechy i postawiła skrzynki pocztowe w kształcie jednego z najwolniejszych pokemonów w historii - chodzi oczywiście o Slowpoke'a.

A przynajmniej takie były nasze pierwsze odczucia wobec tej sytuacji. Potem okazało się jednak, że były one błędne. Prawda jest bowiem taka, że miasto Takamatsu słynie w Japonii z tego, że można tam zjeść przepyszne dania z kluskami Udon. W Japonii, Slowpoke jest znany natomiast jako Yadon, co brzmi dość podobnie do Udon. Pewnie się domyślacie, jakie są kolejne kroki w tym związku przyczynowo-skutkowym.

To podobieństwo między Udonem a Yadonem sprawiło, że Slowpoke stał się maskotką prefektury Kagawa, a miasto Takamatsu postanowiło uczcić swój towar eksportowy... stawiając skrzynki pocztowe w kształcie sympatycznego pokemona.

Tak jak wspomnieliśmy, nasze pierwotne domyły były więc niezbyt przyjazne wobec pracowników poczty, za co serdecznie przepraszamy. Skrzynki pocztowe z wizerunkiem Slowpoke'a zostały rozsiane po całym mieście Takamatsu i działają tak samo, jak wszystkie inne obecne w tamtejszej okolicy.

Poczta wprowadziła również ciężarówkę, która dumnie przedstawia wizerunek Pokemona, a zdjęcia możecie zobaczyć poniżej: