Jared Leto nie miał pojęcia o pandemii koronawirusa. "Wczoraj wkroczyłem w zupełnie nowy świat"

Pandemia koronawirusa oraz związana z nią kwarantanna panują od wielu dni. Wydawać by się mogło, że żyje tym cały świat. Okazuje się jednak, że są (a raczej były) jednostki, które poprzez swoje odosobnienie, nie miały pojęcia o tym, co dzieje się na świecie. Jedną z takich osób jest popularny aktor i muzyk, Jared Leto.

Wokalista grupy Thirty Seconds to Mars oraz aktor znany z takich hitów jak "Requiem dla snu" opublikował w serwisie Instagram zaskakujący wpis. Obwieścił w nim, że dopiero dziś dowiedział się o pandemii koronawirusa, którą niemal cały świat żyje od dawna. Jak do tego doszło?

Przed 12 dniami Jared Leto udał się na pustynną medytację, gdzie był kompletnie odcięty od świata zewnętrznego. Nie miał kontaktu ze znajomymi i rodziną, a także dostępu do sieci i telewizji. Dopiero po powrocie, ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu, odkrył co dzieje się na świecie. Teraz zamienił dobrowolną izolację na przymusową samoizolację.

"

Wow. 12 dni temu rozpocząłem medytację na pustyni. Byliśmy kompletnie odizolowani. Zero telefonów, zero komunikacji itp. Nie mieliśmy pojęcia o tym, co działo się poza obiektem, w którym się znajdowaliśmy. Wczoraj wkroczyłem w zupełnie nowy świat. Taki, który zmienił się na zawsze. Niewiarygodne - to najmniej, co można o tym powiedzieć. Dostaję wiadomości od rodziny i przyjaciół z różnych zakątków świata i dowiaduje się, co u nich słychać. Mam nadzieję, że i wasze rodziny są bezpieczne. Przesyłam wszystkim pozytywną energię. Nie wychodźcie z domów. Bądźcie ostrożni. "