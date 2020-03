Jared Leto to naprawdę nieprzewidywalny artysta, który lubi prawdziwe ryzyko. Po raz kolejny udowodnił to na początku lutego 2017 roku, kiedy wyprawę w góry nieomal przypłacił życiem. Na szczęście udało się uniknąć tragedii. Mniej więcej w trzecią rocznicę tego wydarzenia, artysta zamieścił w mediach społecznościowych jego namacalną pamiątkę.

Jared Leto prawie wpadł w przepaść

Leto to człowiek renesansu. Nie tylko jest wokalistą zespołu 30 Seconds to Mars, ale również utalentowanym aktorem, który nie boi się w swojej pracy stawiać wszystkiego na jedną kartę. Najwyraźniej podobnie jest w jego życiu prywatnym, bo gwiazdor uprawia również sport ekstremalny, jakim jest wspinaczka górska. Leto wybrał się na początku lutego 2017 roku na wyprawę do kanionu Red Rock nieopodal Las Vegas. Wyruszył na nią wraz ze słynnym wspinaczem i aktorem Alexem Honnoldem. Życie Leto dosłownie zawisło na włosku. Po trzech latach wspomniał wypadek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

" Nie chcę brzmieć zbyt dramatycznie, ale to był dzień, w którym prawie umarłem. Zaliczyłem niezłą wyprawę z Alexem Honnoldem na Red Rock. Kiedy wisiałem na wysokości jakichś 180 metrów, spojrzałem w górę i w ciągu kilku sekund lina została przecięta przez jedną ze skał. Pamiętam, że zerknąłem w dół. To był dziwny moment - mniej strachu, więcej zdrowego rozsądku i odrobina melancholii. Adrenalina pojawiła się, kiedy wróciłem na ścianę. Ale daliśmy radę i przeżyliśmy kolejny dzień. Ogólnie rzecz biorąc, było naprawdę fajnie. Kontynuowaliśmy naszą wspinaczkę w noc... "

Leto zaprezentował na Twitterze zdjęcie pękniętej liny, która na całe szczęście się nie zerwała. Wrzucił też krótkie nagranie, na którym możemy usłyszeć jego przerażenie.

" K***wa je***a mać! Lina właśnie zaczęła się strzępić! "

To nie pierwszy raz, kiedy Leto i Honnold spotkali się na wyprawie po górach. Panowie przyjaźnią się od lat. Honnold również wspomniał o niebezpiecznej przygodzie na swoim Facebooku.

" Fajny dzień wspinaczki z Jaredem Leto zmienił się w prawdziwą przygodę po dziwnym upadku, który prawie spowodował przecięcie liny. Mega!

(Ale poważnie, to otrzeźwiające przypomnienie, że wspinaczka jest hardcorowa. Na szczęście nikt nie został ranny i wszystko skończyło się dobrze - wycofaliśmy się). "

Na zdjęciach Honnolda widzimy przerażonego Leto i linę, która została zniszczona przez ostry kamień.

"Morbius" - kiedy premiera?

Jared Leto powróci na duży ekran w nadchodzącej ekranizacji komiksu Marvela stworzonej przez Sony Pictures. Film "Morbius" w reżyserii Daniela Espinosy trafi do kin już 30 lipca 2020 roku. W obsadzie oprócz Leto zobaczymy między innymi Michaela Keatona, Matta Smitha, Adrię Aronę, Jareda Harrisa oraz Tyrese'a Gibsona.

