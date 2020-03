Gowin, jako przedstawiciel środowiska naukowego, zdaje się nie owijać swoich wypowiedzi w polityczną bawełnę. Podczas gdy premier Morawiecki przed podaniem informacji o wprowadzeniu zakazu wychodzenia z domu przez dobre kilka minut przygotowywał Polaków do tej wiadomości, opowiadając o poświęceniu, solidarności i odpowiedzialności.

Rząd o wielu wynikach analiz nie wspomina, żeby nie zbudzać paniki. Ograniczenia wprowadzane są na stosunkowo krótkie terminy, a później przedłużane w miarę potrzeb, mimo że – jak prosto w oczy mówi Gowin – z danych wynika, że epidemia trwać będzie jeszcze długo.

Jarosław Gowin: rząd liczy się z tym, że epidemia potrwa do wiosny 2021

Wicepremier w rozmowie z serwisem Gazeta.pl przyznał, że nasz świat się właśnie skończył, mimo że nie wszyscy się jeszcze o tym zorientowali.

Ten świat, który się wyłoni, będzie światem zupełnie nowym. Być może pod pewnymi względami lepszym, ale na razie widać przede wszystkim zagrożenia i to są ogromne zagrożenia. Z każdą sekundą, z każdą minutą naszej rozmowy ten świat, nasz świat, się dramatycznie zubaża. "

Każdego dnia walki o zdrowie i życie Polaków, a taki cel mają wprowadzane ograniczenia, zabijana jest gospodarka. Wiele przedsiębiorstw straciło praktycznie wszystkie przychody i bez pomocy upadnie, co oznacza utratę pracy dla wielu osób.

"

Będziemy potrzebowali zaraz innej polityki społecznej wobec tych setek tysięcy osób, które stracą pracę. Naprawdę, te wyzwania przed którymi właśnie stajemy, chociaż jeszcze o tym nie do końca wiemy, jaka będzie ich skala, te wyzwania są nieporównywalnie trudniejsze, niż to, z czym mieliśmy do czynienia kiedykolwiek w ciągu ostatnich trzydziestu lat. "