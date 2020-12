Jasnowidz Glanc: "Niewiernych zabierze duszna śmierć". Co nasz czeka w 2021?

Wojciech Glanc stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Obecnie prowadzi na YouTube swój kanał, w którym przede wszystkim publikowane są przepowiednie.

Wojciech Glanc był gwiazdą "Big Brothera". Teraz jest jasnowidzem

W domu Wielkiego Brata przebywał wraz z lalką o imieniu Eustachy. Nieco później wystąpił w programie "Mam Talent" wystąpił, jako brzuchomówca. Dzisiaj Wojciech Glanc przepowiada przyszłość i stawia tarota. Łączy się również ze swoimi fanami podczas transmisji na żywo. Jak twierdzi wiele jego poprzednich wizji, takich jak śmierć Pawła Adamowicza, wybuch w Bejrucie czy wybuch pandemii sprawdziło się w zaskakujący sposób.

Jasnowidz Glanc: Co nasz czeka w 2021?

Tym razem jasnowidz twierdzi, że spotkał w swojej wizji Nostradamusa i został zabrany do starego laboratorium. Zdaniem mężczyzny Nostradamus poprosił go by kontynuował jego dzieło i "pokazał" co stanie się w najbliższym czasie. Dzięki temu spotkaniu otrzymał również wizję o nadchodzącym 2021 roku.

Pokazała mi się droga i na niej ciężarówka z rozbitymi fiolkami rozsypanymi na drodze. [...] Smród zgnilizny, trupiej, takiej jak na cmentarzu, jakby zwłoki były nie za dobrze zakopane. [...] Zobaczyłam jeszcze kilka innych ciężarówek [...]. Niektóre z nich wyparowywały. Jedna ciężarówka stała gdzieś na boku a koło niej biegał rozhisteryzowany kierowca, który wrzeszczał że jest za ciepło i rzucał się w takim jakimś obłędzie. Krzyczał "zabiją mi rodzinę, jest za ciepło".

Następnie jak twierdzi zobaczył postacie, których nie umiał rozpoznać. Jedna z nich powiedziała, że "nikt się nie domyśli". Zobaczył także nagłówki gazet na których widniały słowa "oszustwo", "czeka nas coś gorszego", "potworna mutacja" .

Jasnowidz twierdzi także, że Nostradamus, którego spotkał w swojej wizji powiedział mu że "nadchodzi czas na dzieci i zwierzęta".

Zobaczyłam mogiły, masę mogił [...]. Trumny zbite z najprostszego drzewa. Sporo mogił [...] i tam były takie napisy "odszedł wolny", "odszedł za wolność", "pożarty przez strach" [...] "ofiara niedomówień".

- twierdzi jasnowidz.

W swojej wizji Glanc usłyszał od Nostradamusa również następujące słowa:

Kiedy 40 tysięcy stanie się jawne, ludzie będą błagać o przebicie serca, niewiernych zabierze duszna śmierć.

Glanc, dokładnie tak samo jak Krzysztof Jackowski przepowiada zamieszki na noc sylwestrową. Opowiedział też o wydarzeniach, które jego zdaniem będą miały miejsce na początku 2021 roku.

Sabotaż w szpitalu czy sabotaże w szpitalach, takie skowa u mnie się pojawiają. Coś jak styczniowa czarna niedziela związana z jakimś wydarzeniem, w które nikt nie będzie chciał wierzyć [...]. Z jakiegoś powodu czuję niepokój o 3 bardzo lubiane prze zemnie postacie. Mam wrażenie że będzie głośno o Stuhrze, Gajosie i Jandzie, ale mam przykre przeczucie jakby to nie były miłe informacje.

Glanc twierdzi również, że z transportem szczepionek będzie związana jakaś groźna, skandaliczna afera. Wyjdą jakieś szwindle i szkodliwości na większą skale, a transport szczepionek będzie zagrożony przegrzaniem.

Obawiam się sabotażu Wojciech Glanc

Równie przerażające wizje miewa ostatnio ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski. Słynny jasnowidz z Człuchowa od jakiegoś czasu wieszczy, że nasza przyszłość jawi się w czarnych barwach.

