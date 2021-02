Jasnowidz Glanc: "Nikt nie jest gotowy na to, co nadchodzi"

Wojciech Glanc obecnie prowadzi na YouTube swój kanał, w którym przede wszystkim publikowane są przepowiednie. O czym tym razem opowiedział swoim widzom?

Wojciech Glanc o roku 2021

Pod koniec 2020 roku Wojciech Glanc przewidział, że z transportem szczepionek będzie związana jakaś groźna, skandaliczna afera. Wyjdą jakieś szwindle i nieprawidłowości. W swoim najnowszym nagraniu także nie ma dla Polaków dobrych wieści.

Wraca to, co jakiś czas temu wam mówiłem. Niestety, różnego rodzaju obostrzeń będzie coraz więcej i będzie to utrudniało życie […] będzie to bardzo trudny rok i wielu nie wytrzyma.

- stwierdził Wojciech Glanc.

Wojciech Glanc o wielkiej powodzi

Jak twierdzi Glanc, wkrótce nawiedzi Polskę wielka powódź, która będzie katastrofalna w skutkach. Były uczestnik "Big Brothera" stwierdził również, ze nikt nie jest gotowy na klęskę żywiołową, która nadejdzie.

Myślę, że czeka nas znowu powódź dziesięciolecia, albo dwudziestolecia […] to będzie tragiczne podtopienie i jest to bezdyskusyjne […] nikt nie jest gotowy na to, co nadchodzi.

- stwierdził Glanc.

Mężczyzna stwierdził, że nie ma skutecznej metody uniknięcia żywiołu, ale stosując różne zabezpieczania, można podjąć próbę ograniczenia strat spowodowanych zalaniem domów i dobytku. Glanc zachęcił swoich widzów do gromadzenia rzeczy przydatnych podczas powodzi.

Niestety, mam odczycie, że będzie to faktycznie powódź chyba dwudziestolecia […] Znowu będziemy robić zbiórkę dla poszkodowanych. Jeśli macie jakieś rzeczy to ich nie wyrzucajcie, bo może się okazać, że te rzeczy będą przydatne do tego, żeby obdarowywać tych, którzy zostaną poszkodowani […] Widzę zatapiane budynki, widzę, jak to wszystko się kotłuje […] to są kwestie dni dosłownie, cud będzie, jeśli to się nie wydarzy.

- ostrzega Wojciech Glanc.

Wojciech Glanc był gwiazdą "Big Brothera". Teraz jest jasnowidzem

Wojciech Glanc w domu Wielkiego Brata przebywał wraz z lalką o imieniu Eustachy. Nieco później wystąpił w programie "Mam Talent" wystąpił, jako brzuchomówca. Dzisiaj Wojciech Glanc przepowiada przyszłość i stawia tarota. Łączy się również ze swoimi fanami podczas transmisji na żywo. Jak twierdzi wiele jego poprzednich wizji, takich jak śmierć Pawła Adamowicza, wybuch w Bejrucie czy wybuch pandemii sprawdziło się w zaskakujący sposób.

