Jeden z najbardziej znanych polskich jasnowidzów, znany czytelnikom z wielu publikacji w mediach, przedstawił widzom swojego kanału na YouTube nową wizję. Wynika z niej, że już w najbliższych dniach wybuchnie wojna z Rosją.

Jasnowidz Glanc podaje datę wybuchu wojny

Wojciech Glanc jest jasnowidzem i tarocistą. Stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Jak twierdzi, niedawno miał wizję dotyczącą nadchodzącej wojny. Przed oczami jasnowidza pojawił się Putin z tajemniczą "krwawą" cyfrą 21, którą zarówno wizjoner jak i jego widzowie odebrali jako sygnał ostrzegawczy sugerujący datę militarnej agresji.

Próbowałem "włazić" w energię Putina i coś mi się tam nie zgadza. Bo z jednej strony widzę po prostu uśmiech, ale to taki łobuzerski troszeczkę uśmiech Putina. Nie wyczuwam w nim konkretnie zła ani tego, że jest psychopatą, który chciałby naprawdę rozpierniczyć cały świat. Jakoś nie mogłem tego w nim wyczuć, że jest to wyrachowany człowiek. Tak. Ale że psychopata to nie i powiem wam jedną rzecz, jak już tak się zastanawiam nad nim zadałem sobie to pytanie czy coś się wydarzy i na jakiejś tablicy ten Putin namalował mi cyfrę 21. Na jakieś tablicy namalował mi takim krwawym kolorem, namalował 21, po czym się tak odwrócił do mnie, uśmiechną i jeszcze wspomniał o 10 dniach, 10 dniach ogromnego napięcia i ta cyfra 21. Wiecie co, mam zagwozdkę, bo ja zawsze oczywiście wtedy próbuję podpisywać, coś wyciągnąć. [...] On tylko się uśmiechał. Zobaczysz 21. 10 dni potężnego napięcia. Obawiam się, że to chodzi o datę. Obawiam się, że to chodzi o datę 21 albo 21 dni. [...] Myślę, że to chodzi jednak nie wszystko krwawą datę. Będzie jakaś prowokacja, będzie jakaś potężna prowokacja, stan zagrożenia. 10 dni napięcia, naprawdę takiego napięcia po prostu na najwyższych obrotach.

Jasnowidz wspomniał również, co nas czeka w najbliższym czasie:

Polska władza dąży do tego, żeby ta wojna była. Bardzo im to na rękę. Oni tego chcą. Ale to nie będzie tak, że to Putin. Chodzi o to, żebyśmy się czuli, że on nas zaatakował, że idzie, z bombami w kierunku nas będzie na nas bomby rzucał na Warszawę. Widzę wojsko w Polsce, na ulicach. Widzę samochody, gdzie rozdają jedzenie i wyjące syreny. Ale ja mam cały czas wrażenie, że to jest wręcz hollywoodzka produkcja. Tu chodzi o strach. Żebyśmy się bali.

Zdaniem jasnowidza Glanca wojna jest na rękę obecnej władzy.

Oni odebrali zapłatę. Oni są wynagradzani przez Putina. Poszukajcie w majątku tego co tak ładnie rączkami takie gesty tej na ten długi nos. Kurczę, żeby coś się przyjrzał. [...] Ci, którzy mogli się przyjrzeć pewnym sprawom i wyciągnąć pewne rzeczy, to mają te pegasusy i nie-pegazusy poinstalowane. To już jest władza, która zrobi wszystko. Nie wiem, czy dwudziesty pierwszy, czy 21 dni zobaczymy! Dwudziesty pierwszy. Krwawa, krwawa data. Mam wrażenie, że huknie 21. [...] Uważam, że walenie 21. Padnie pierwszy strzał, pierwsza bomba, pierwsza rakieta. Padnie pierwszy strzał!

Jasnowidz Glanc. Przerażająca przepowiednia dotyczącą Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie

Zdaniem Glanca podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich dojdzie do jakiejś strasznej tragedii, która zszokuje cały świat. Co takiego zapowiada Pan Wojciech?

Mimo wszystko mam wrażenie, że to wcale nie będzie chodziło bezpośrednio o Polskę. [...] Na przykład ta postać tego chińskiego prezydenta. [...] Mam wrażenie, że za Putinem gdzieś tam chodzi w tle i widzę go ścinającego po prostu ludziom głowy. [...] Coś się wydarzy na chińskiej Olimpia, coś, co zaszokuje cały świat. [...] Obawiam się właśnie bardzo poważnej sprawy. To będzie skandalem, ale skandalem natury politycznej. I bardzo groźnym skandalem podczas tej chińskiej olimpiady. Ktoś z niej nie wróci. [...] Ktoś wrócił w trumnie, powiedzą, że grypa.

Jak się okazuje, jasnowidz Krzysztof Jackowski również przeraził swoich widzów. W niedawnej transmisji na żywo Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą obecnej sytuacji, jak również czegoś, co określił mianem "trzeciej światowej". Zdaniem wieszcza wybuch wielkiego konfliktu jest niestety nieunikniony.

Źródło: Jasnowidz - Hipnotyzer - Wojciech Glanc (You Tube)

