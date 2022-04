Jasnowidz Glanc przepowiada ludobójstwo w Ukrainie. "Pocięte, porozrywane kawałki ludzi"

Polski jasnowidz Wojciech Glanc po raz kolejny podzielił się z widzami swoimi wizjami. Tym razem dotyczyły przerażających rzeczy, do których jego zdaniem dojdzie wkrótce w Ukrainie. Glanc stwierdza m.in. że dojdzie tam do ludobójstwa na szeroką skalę.

Jasnowidz Glanc przepowiada ludobójstwo w Ukrainie

Wojciech Glanc jest jasnowidzem i tarocistą. Stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Mężczyzna przekonuje, że ma nadprzyrodzone zdolności i przewiduje przyszłość. Kolejna z jego przepowiedni jeży włosy na głowie!

Ja wizję mam w głowie, ona nie dała mi spać. To była przerażająca rzecz, która mi się po prostu pojawia i powiem Wam, to tak jak to czuję. [...] Miałem to wrażenie bycia w ciele kogoś stojącego w dziwnej kolejce, w wąskim, szarym, szaroburym tunelu. Na końcu tego tunelu było widać światło, widać było żołnierzy, którzy po kolei brali ludzi wychodzących jakby z tego tunelu. Nie można było uciec do tyłu, nie wiem czemu. Robili jakiś rodzaj takiej selekcji. Selekcji na zasadzie, w jaki sposób ten człowiek zostanie zabity. W tej wizji stałem pełen jakiegoś zobojętnienia, troszeczkę jak tak owca czekająca na śmierć. [...] Żołnierze robili sobie zabawę, ci Rosyjscy żołnierze. Jakby było straszne to poczucie, jak tak w tej chwili to określam. Takie uczucie poddania, nie wiem, czy pogodzenia się z losem. Takiego poddania się, załamania, może takiego po prostu bezsensu, że nie warto już nic, bo to i tak już jest koniec

- powiedział na swoim kanale jasnowidz Glanc.

Dalsza część tekstu jest wyłącznie dla ludzi o mocnych nerwach. To, co powiedział Glanc, nie mieści się w głowie! Jasnowidz opowiada o ludobójstwie i straszliwych aktach terroru, do których ma dojść jego zdaniem prawdopodobnie w Doniecku.

Dosłownie to wygląda tak jakby cała przestrzeń, jakby tornado po niej przeszło i po prostu pocięte, porozrywane kawałki ludzi, leżały zwłoki w kawałkach, jakby przez maszynkę do mięsa ich po prostu przepuszczono. Tam pokazał mi się gigantyczny masowy grób. Gigantyczny masowy grób ludzi pochowanych wręcz żywcem i teraz powiem Wam jedną rzecz, jakie są moje odczucia w związku z tą wizją [...] nadchodzi moment o, którym historia będzie wspominać, jednym z najokrutniejszym, najbardziej obrzydliwych w historii XX XXI wieku [...] Jak zobaczycie obrazy, jak usłyszycie informacje w mediach, świadomość Holokaustu to będzie się wydawało po prostu piękną bajką

- twierdzi jasnowidz.

Jak twierdzi Wojciech Glanc wiele jego poprzednich wizji, takich jak śmierć Pawła Adamowicza, wybuch pandemii czy wojna w Ukrainie sprawdziło się w zaskakujący sposób. Podobno wizje śmierci księcia Filipa, wybuchu w Bejrucie, a także budowy płotu kolczastego na wschodnich granicach miał również na długo przed wydarzeniami.

Źródło: Jasnowidz - Hipnotyzer - Wojciech Glanc (You Tube)