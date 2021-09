Jasnowidz Glanc przepowiada przerażający zamach. "Setki tysięcy ofiar"

Wojciech Glanc jest jasnowidzem i tarocistą. Stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Jak twierdzi, niedawno miał wizję dotyczącą nadciągającego nad Polskę kataklizmu. Sprawdźcie, co miał na myśli!

Wojciech Glanc stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i „Mam Talent”. Obecnie prowadzi na YouTube swój kanał, w którym przede wszystkim publikowane są przepowiednie. W domu Wielkiego Brata przebywał wraz z lalką o imieniu Eustachy.

Nieco później wystąpił w programie "Mam Talent" wystąpił, jako brzuchomówca. Dzisiaj Wojciech Glanc przepowiada przyszłość i stawia tarota. Łączy się również ze swoimi fanami podczas transmisji na żywo. Jak twierdzi wiele jego poprzednich wizji, takich jak śmierć Pawła Adamowicza, wybuch w Bejrucie czy wybuch pandemii sprawdziło się w zaskakujący sposób.

Wojciech Glanc w swoim najnowszym nagraniu po raz kolejny podzielił się swoją wizją. I tym razem nie miał dla widzów szokujące wieści. Jasnowidz twierdzi, że już wkrótce odbędzie się zamach, przy którym atak na World Trade Center nie jest niczym wielkim. W swojej wizji wspomniał o setkach tysiącach ofiar.

Chciałem oddać szacunek tym, którzy zginęli w tamtym okresie i niestety powiedzieć wam, że niestety mam pewną wizję, która do mnie zawsze wraca, za każdym razem, kiedy gdzieś ten temat zaczyna po prostu wracać. A mianowicie jak cały czas uważam, że rekord nie został pokonany, że to nie jest koniec. I że nadejdzie coś o wiele gorszego niż to. Czy będzie to Kapitol tym razem, czy będą to tysiące, czy setki tysięcy ofiar? Nie wiem, wiem jedno – że czeka nas i to całkiem niedługo zamach, który pobije to, co było wtedy. (…) Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, to co ja do was mówię, określenie tego rekordem, ale nie ma takich statystyk, których nie można by zawyżać w ten sposób (…) Czeka nas i to w bardzo niedalekim czasie coś o wiele gorszego, coś o wiele bardziej szokującego. Świat musi znowu stanąć w miejscu, świat musi znowu się zatrząść i komuś na tym bardzo zależy!