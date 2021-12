Jasnowidz Glanc zapowiada "rok śmierci i chaosu". Rozpoczną go "czarne święta"

Jasnowidz Wojciech Glanc miał kolejną przerażającą wizję. Nadchodzi "rok śmierci i chaosu" a rozpoczną go "czarne święta"!

Wojciech Glanc jest jasnowidzem i tarocistą. Stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Jak twierdzi, niedawno miał wizję dotyczącą nadchodzących świąt i 2022 roku. Sprawdźcie, co miał na myśli!

Jasnowidz Glanc zapowiada "rok śmierci i chaosu"

Wojciech Glanc stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Obecnie prowadzi na YouTube swój kanał, w którym przede wszystkim publikowane są przepowiednie. W domu Wielkiego Brata przebywał wraz z lalką o imieniu Eustachy.

Nieco później wystąpił w programie "Mam Talent" wystąpił, jako brzuchomówca. Dzisiaj Wojciech Glanc przepowiada przyszłość i stawia tarota. Łączy się również ze swoimi fanami podczas transmisji na żywo. Jak twierdzi wiele jego poprzednich wizji, takich jak śmierć Pawła Adamowicza, wybuch w Bejrucie czy wybuch pandemii sprawdziło się w zaskakujący sposób.

Wojciech Glanc w swoim najnowszym nagraniu po raz kolejny podzielił się swoją wizją. I tym razem nie miał dla widzów szokujące wieści. Jasnowidz twierdzi, że nowy rok będzie czasem "śmierci i chaosu". W swojej przerażającej wizji widział, jak twierdzi opustoszałe miasta.

Ludzie byli w domach (…) opustoszałe miasta, jakby martwe, jakby ludzie byli w domach, jakby życie na zewnątrz się nie toczyło (…) stojące zakurzone samoloty, nieużywane samochody, przewrócone rowery (…) Wszystko zostało zastopowane (…) Jedyne, co się poruszało, to świat wirtualny.

Wojciech Glanc w swoim najnowszym nagraniu po raz kolejny podzielił się także innymi przerażającymi wizjami dotyczącymi między innymi zarazy.

To będzie rok przełomowy, rok, który zacznie się po "czarnych świętach". (…) prawdziwa zaraza nadchodzi. (…) To będzie rok przeładowanych szpitali (…) jakby służby medyczne po prostu pouciekały (…) szpitale fikcje, szpitale widma. Wojciech Glanc

Co ciekawe wielu jasnowidzów i proroków zapowiada, że rok 2022 będzie dla nas bardzo trudny. Czeka nas wiele katastrof naturalnych: wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi i raptownych zmian klimatycznych. Pan Wojciech o dziwo mówi to, co od jakiegoś czasu zapowiada ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski - ludzie powinni zabezpieczyć swój dobytek, bo w 2022 roku mogą stracić wszystko.

Źródło: RadioZET.pl, Jasnowidz - Hipnotyzer - Wojciech Glanc (You Tube)