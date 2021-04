Jasnowidz Jackowski: "1 maja Polska straci suwerenność!"

Nie od dziś Krzysztof Jackowski wieszczy, upadek partii rządzącej i upadek polityczny naszego kraju. Profeta prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje".

Podczas ostatniego spotkania obu panów Jackowski powiedział coś naprawdę przerażającego.

Od jakiegoś czasu czuję (nie umiem tego uzasadnić), że dzień 1 maja jest dniem cichej utraty naszej suwerenności. My się o tym dowiemy po czasie. Ja myślę że długo będziemy na to czekali, ponieważ to sytuacja nasza pokaże, [...] że jest coś w naszym kraju nie tak. Przejęcie naszej suwerenności nastąpi 1 maja.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski