Jasnowidz Jackowski: "Czas, w którym trwamy jest jednym ze spokojniejszych czasów w 2021"

Słynny jasnowidz z Człuchowa coraz dobitniej ostrzega o zbliżającej się tragedii. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze, a rok 2021 będzie jeszcze gorszy niż 2020. Jasnowidz Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Tym razem ogromne grono jego fanów z niemałym przerażeniem wysłuchało kolejnej prognozy na nadchodzące miesiące.

Ulubiony jasnowidz Polaków na samym wstępie wypowiedział się na temat swoich przeczuć dotyczących sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w Polsce:

Jackowski zapowiedział również przerażającą akcję militarną związaną z rakietą/pociskiem, o której dowiemy się z porannych wiadomości.

Mam odczucie że (...) na świecie jest odliczany czas przed wielką akcją (..) to się może wydarzyć szybko teraz lub zostanie to odłożone w czasie ale nie na długo. Powiedzmy o miesiąc, dwa a nawet trzy. Czyli jak gdyby dwa terminy czasu "W". Widzę taką scenę: telewizor i w nim stacje telewizyjne pokazują wystrzelenie rakiety z której idzie ogień (dużej rakiety) i ta rakieta pędzi w jakimś kierunku – będzie o tym mówił świat. To będzie pokazywane prawie we wszystkich telewizjach na świecie. A ta rakieta będzie prowokacją (...). Bedzie to coś groźnego. I niewykluczone że ona nic nie zrobi ale samo to, że będzie leciała (...) to już to będzie bardzo poważna sprawa. (...). Wiele państw na świecie będzie żądało natychmiastowego odwetu (...) przez to, ze ta rakieta będzie leciała. Ta rakieta mnie niepokoi. To się coś wydarzy. Poranna telewizja będzie nam pokazywała jak leci ta rakieta/pocisk. Cały świat będzie o tym mówił. Po tej rakiecie niektóre państwa na świecie będą przymierzały się (...) do militarnego odwetu na jakimś państwie.