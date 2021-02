Jasnowidz Jackowski: "Grozi nam coś, co będzie szokiem na świecie"

Od jakiegoś czasu jasnowidz Krzysztof Jackowski wieszczy, że w najbliższym czasie czeka na ogromny i głęboki kryzys. Nie inaczej było 26 lutego 2021 gdy profeta po raz kolejny wystąpił w programie popularnego youtubera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Sprawdź, co tym razem przepowiedział!

Czy będzie czwarta fala koronowirusa?

Jak zauważył prowadzący program Krzysztof Woźniak, zazwyczaj większość epidemii miała trzy główne fale. Po trzeciej fali większość z nich się raczej kończyła i zdarzały się wyłącznie pojedyncze ogniska. Jak będzie z koronawirusem?

Ja jestem przekonany, że w tym pakiecie trzy i półrocznym, od 2020 od marca [...] jest zaraza, jest trzecia fala (będzie podobna jak druga) [...]. Natomiast absolutnie jestem pewny, że będą następne fale. Wbrew temu, co śpiewa nasz fajny piosenkarz "nie ma fal, nie ma fal..." [...] Nie chcemy w to wierzyć. [...] Pan premier już w ubiegłym roku mówił już o głębokim kryzysie, który wywoła zaraza.

- powiedział Jackowski.

Krzysztof Jackowski o globalnym kryzysie

Krzysztof Jackowski zdradził, w jakich okolicznościach doznał wizji dotyczącej wielkiego kryzysu. Kiedy poszedł zrelaksować do ogródka, naszło go przerażające przeczucie, że coś złego stanie się w kwietniu i będzie to mieć związek z kryzysem, który nawiedzi Polskę.

Ja myślę, że do kwietnia, tak delikatnie będziemy widzieli, będzie to na epatowane, pokazywane, że jest ten kryzys. Że rzeczywiście jest brak monet. To się zaczęło dziać! I przyjdzie moment - ja nie twierdzę, ze to się stanie w lipcu, ale od lipca byłbym czujny. Ja to mówię tym którzy mają oszczędności [...] Od lipca zacząłbym być czujny, bo uwaga, grozi nam coś, co będzie szokiem na świece. Rąbnie coś nie z tej Ziemi w sferze ekonomicznej i od tego momentu zacznie się kryzys. [...]

Jasnowidz wrócił też do czasów swojego dzieciństwa. Stwierdził, ze obecnie żyjemy na naprawdę wysokim poziomie, "jak królowie". Tu potem padły kolejne niepokojące słowa:

Przyjdą czasy, że będzie mała rzesza ludzi naprawdę zamożnych. Oni będą bardzo zamożni. A reszta doczeka czasów kiedy naprawdę rzeczy, które są dla wszystkich ludzi osiągalne, nie będą osiągalne. Będziemy pracowali za to, że będziemy mogli dzień przeżyć. [...] Bardzo ciekawy ten rok będzie, bowiem w tym roku obudzi się ta hydra. To coś, co ma nas zubożyć globalnie. To coś, co jest programowe, ale jest zarazem konieczne, ponieważ kryzys został przykryty dodrukiem pieniędzy w 2008 roku. Przez 10 lat ten kryzys nie mógł wyjść spod tych papierów. W końcu zdarzyła się rzecz dla Europy niedobra i rzecz dla Stanów niedobra. [...] Nadarzyła się zaraza, co można przy niej sprzedać? Ano sprzedajmy kryzys. I zgońmy to na zarazę.

Krzysztof Jackowski: "Krach będzie początkiem kryzysu światowego"

Bardzo niepokojące przewidywania wróżbita zaprezentował również podczas ostatniej transmisji "na żywo" na własnym kanale.

W kwietniu politycy zaczną mówić o kryzysie. W kwietniu zaczną się pierwsze problemy związane z kryzysem. De facto wszyscy będziemy uważali, że to taki kryzys kontrolowany, że to przez tę zarazę. [...] Mam takie poczucie, że przynajmniej jeśli to nie będzie lipiec, to od lipca jest takie zagrożenie, że jednego dnia wszystko runie, w podobny sposób, jak to był kryzys w latach 20. ubiegłego stulecia. [...] Bardzo dziwnie mi się to kojarzy. Będzie nagłe tąpnięcie, ale potworne, powiedzmy na giełdach, ale i w różnych funduszach, w gospodarkach. To będzie bardzo poważne tąpnięcie, to będzie katastrofa ekonomiczna. Niektóre państwa będą ratowały swoją walutę. To uderzy w wartość pewnych walut - czy to dolar, czy to funt, czy też euro.

W swoich ostatnich Krzysztof Jackowski, stale ostrzega przed rokiem 2021. Zdaniem Jackowskiego od marca w Polsce zaczną się protesty na ulicach, a ich kulminacja nastąpi w maju.

To bardzo poważne ostrzeżenie! Jasnowidz Krzysztof Jackowski

To nie pierwszy raz, gdy wieszcz informuje swoich zwolenników o przewidywanym przez niego kryzysie w 2021 roku. Wcześniej również namawiał do odpowiedzialnego przygotowania się na trudne czasy.

Źródło: Krzysztof Woźniak Wideoprezentacje, JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official

