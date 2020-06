Jasnowidz Jackowski: "Na świecie zacznie się gotować". Czy Polska straci suwerenność?

Słynny jasnowidz opublikował w sieci najnowszą wizję. Jackowski po raz kolejny wspominał o tym, że czekają nas naprawę bardzo trudne czasy.

Wieszcz z Człuchowa ostrzega przed czymś, co według niego już się zaczęło. Mówi również jednoznacznie, że COVID-19 nie jest najgorszym, co nas spotkało i wydarzy się coś, co przyćmi przerażający wirus.

- mówi Jackowski.

Zdaniem jasnowidza wszystko będzie miało związek z działaniami władz odnośnie koronawirusa i upadkiem gospodarki.

"

Jak patrzę w telewizji, jak oni coś mówią, tłumaczą, ja mam wrażenie, że oni doskonale wiedzą, do czego to prowadzi, czyli to jest kompletna sprzeczność - nie to, że oni nie wiedzą, jak uspokoić ludzi, jak im dać nadzieję. Tylko oni doskonale wiedzą, że to do czegoś konkretnego prowadzi, do czegoś, na co się zgodzili i co wiąże się ze słowem suwerenność. Uwierzyliśmy w pewien nonsens społeczny, na podstawie tego pogrążyliśmy gospodarkę, daliśmy na to zgodę w pewnym sensie, śpiąc i wypatrujemy, gdzie się coś teraz może stać - słuchajcie, to już się dzieje! "