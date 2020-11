Jasnowidz Jackowski: "To nie będzie dobry rok". Co nasz czeka w 2021?

Krzysztof Jackowski podzielił się kolejną wizją. Tym razem zdradził, co przewiduje na nadchodzący 2021 rok. Niestety słynny wróżbita nie ma dobrych wieści.

Jasnowidz Jackowski: Przepowiednia na 2021

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Wróżbita z Człuchowa jest również częstym gościem opiniotwórczego vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje" na którym również przekazuje swoje wizje dla Polski i dla świata. Podczas ostatniego spotkania ze swoimi widzami wieszcz przekazał przerażającą wizję, która ma się ziścić w nowym roku

Mamy drugą połowę listopada i uważam, że mamy czas bardzo nabrzmiały, który to czas może niebawem być jeszcze bardziej nabrzmiały i niebezpieczny. Święta Bożego Narodzenia mogą być nie do końca dla nas miłe. Wchodzimy w drugą fazę tego, co zapowiadałem od kilku lat. Wchodzimy w fazę próby poważnego konfliktu na świecie (...) Jak mi się kojarzy Polska w tej sytuacji? Pewna grupa kilka państw jest zainteresowana wywołaniem konfliktu. Niestety Polska jest w tej grupie, chociaż nie sądzę, żeby Polska chciała się w to zaangażować w sensie dosłownym. Jeżeli dobrze to czuję, to my będziemy bardziej logistycznie uczestniczyli, niż fizycznie. Ja czuję, że w okresie od teraz do świąt wydarzy się coś mniejszego, ale coś, co będzie niepokojącym konfliktem. A to gorsze może przyjść jakiś czas później - powiedzmy dwa, trzy tygodnie po tym pierwszym.

- przekazał w swojej transmisji jasnowidz Jackowski.

Jackowski twierdzi również, że przyzwyczailiśmy się do protestów i podziałów - nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Niestety jego zdaniem protesty są jedynie zasłoną dymną dla nadchodzącego konfliktu zbrojnego.

W pewnym sensie prowokacja do protestów jest celowa. One mają się dziać, żebyśmy widzieli coraz większy chaos, [...] żebyśmy żyli w takim dziwnym piekiełku, które coraz mniej przypomina normalne zwykłe życie, które minęło i długo nie wróci.

- twierdzi Jackowski.

Zdaniem ulubionego jasnowidza Polaków, przerażające rzeczy będą mieć miejsce już na początku stycznie 2021.

Jestem przygnębiony, bo to nie będzie dobry rok. Rola jasnowidza w tym okresie jest szalenie trudna, ponieważ wiele z was by chciało dat, konkretów ścisłych - to nie takie proste (...) Ten czas niedobry jest bardzo blisko, tak to wygląda (...) Pierwsze co mi się kojarzy - będzie wielki sprzeciw w Europie. To się wydarzy pierwsze, jacyś politycy czy państwa zrobią gwałtowny sprzeciw. Po drugie jest przygotowana jakaś prowokacja na Iran (...) Będzie mowa o skażeniu czegoś - to skażenie będzie nieprawdziwą informacją, a będzie o tym bardzo głośno.

- mówi Krzysztof Jackowski.

Wieszcz ma także kolejne przeczucia dotyczące pandemii koronawirusa. Tak jak w swojej poprzedniej przepowiedni twierdzi, że na terenie Polski widzi wojsko. Tym razem jednak żołnierze będą mieć do wykonania konkretne rozkazy.

Niby się trochę uspokaja z zarazą. Ja mam wrażenie, że przyjeżdża dużo wojska w Polsce. Że my będziemy w domach, a pełno wojska będzie chodziło na ulicach. Dużo żołnierzy, jakby mieli przejąć porządek (...) Ja mam bardzo dziwne wrażenie jedno. Jak gdyby ten rząd nie poprowadzi do końca tej kadencji. On zrzuci władzę z siebie. Ale uwaga - zamienione to będzie na wojsko. Był taki moment, że poczułem, jak wojsko przejmuje decyzyjność (...) Coś się stanie z praworządnością (...) Za kilka miesięcy normalność ta, którą mamy, będzie się wydawała fajną normalnością.

- mówi Jackowski.

Krzysztof Jackowski nie podał żadnych bliższych szczegółów, jednak z jego wizji wynika, że rok 2021 może okazać się równie zły jak 2020. Miejmy nadzieję, ze w kolejnych wizjach słynny jasnowidz uchyli bardziej rąbka tajemnicy.

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official

