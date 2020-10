Jasnowidz Jackowski: "To ostatni czas naszej swobody". Co się wydarzy w poniedziałek?

Już w swojej ostatniej wizji polski jasnowidz nie miał dobrych wieści. Jak twierdzi wróżbita, to listopad będzie miesiącem zmian. Niestety na gorsze. Zdaniem Pana Krzysztofa w najbliższych tygodniach pandemia koronawirusa będzie coraz silniejsza, a rząd zdecyduje się wprowadzić surowe restrykcje, jakich jeszcze w Polsce nie było.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Wróżbita z Człuchowa jest również częstym gościem opiniotwórczego vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje" na którym również przekazuje swoje wizje dla Polski i dla świata. Podczas ostatniego spotkania ze swoimi widzami przekazał przerażającą wizję, która ma się ziścić już w najbliższy poniedziałek.

Drodzy Państwo - trzeba się cieszyć powietrzem i tam, gdzie można, przejść się na spacer do niedzieli, bo w poniedziałek nasze spacerowanie może zostać poważnie utrudnione lub uniemożliwione. To ostatni czas, w którym możemy czuć się swobodnie poza naszym miejscem zamieszkania, poza naszym domem. Obawiam się, że decyzja zapadnie najpóźniej w niedzielę, a w poniedziałek zostanie wprowadzona w życie. Tego się obawiam. [...] To, co dzieje się na ulicach miast, to co dzieje się gospodarczo, to, co dzieje się ekonomicznie, zaczyna pokazywać obraz potężnego chaosu. Złotówka zaczęła się osłabiać, sytuacja wymyka się kompletnie spod jakiegokolwiek porządku. "