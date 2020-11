Jasnowidz Jackowski: "Widzę wojska niemieckie na południu Polski". Są powody do obaw?

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Podczas transmisji na żywo przekazuje również nowe przepowiednie. Nie inaczej było i tym razem. Jackowski podczas ostatniego spotkania ze swoimi widzami przekazał przerażającą wizję, która ma się ziścić już w najbliższym czasie.

Mężczyzna już od jakiegoś czasu przewidywał, że w jednym regionie Polski pojawi się wojsko. 28 sierpnia 2020 gdy wieszcz po raz kolejny opowiadał o konflikcie zbrojnym w rozmowie z popularnym youtuberem Krzysztofem Woźniakiem z kanału "Wideoprezentacje", przepowiedział zamknięte granice i wojsko na ulicach. Teraz powiedział, o jakie wojsko chodzi i skąd ono przybędzie.

- powiedział ulubiony jasnowidz Polaków podczas ostatniej transmisji na żywo.

Jak twierdzi mężczyzna, wojsko ma pomagać w walce z koronawirusem, a jego wejście na nasze terytorium ma odbyć się za naszą zgodą.

"

W tym czasie, poza tym wszystkim dzieje się, tak to nazwałem, straszna granda w Polsce. To dopiero będzie uderzenie na rząd, tak to nazwałem. Nie wiem, o co chodzi, tak to poczułem. Powód tej grandy będzie przesadzony. I dalej skupiając się, czuję, że do Polski zjeżdża pełno wojska, ale tu się nic nie dzieje. Tylko przyjeżdża wojsko. Wschodnie granice i Wrocław, a też Wałbrzych, te rejony, będą obstawione wojskiem. Ale tu się nic nie dzieje. Tu jest ważne zdanie, mam je zapisane, ale dzień po tym, jak je zapisałem, coś się wydarzyło tam i nie wiem. "