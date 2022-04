Jasnowidz Jackowski jest przerażony własną wizją. "Widzę część Polski wręcz opustoszałą"

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube i występuje gościnnie w audycjach. Uczestnicy wirtualnych seansów z jasnowidzem mogą mu zadawać pytania, na które ten odpowiada w czasie rzeczywistym. Polacy pytają o wszystko - od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, koronawirusa po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski znowu przeraził swoich widzów. W ostatniej wizji podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą obecnej sytuacji, jak również czegoś, co wydarzy się w najbliższym czasie.

Zdaniem profety zobaczył część Polski, która opustoszeje. Jak twierdzi pan Krzysztof, pozostanie wąski pasek wschodniej części Polski, który będzie odcięty od reszty kraju. W Polsce będą się jakieś dantejskie sceny, które nawet jego przeraziły.

Pilnujmy tego, co nasze, słowa bardzo ważne. Pytacie mnie, w sposób oficjalny, zwłaszcza te osoby, które są na wschodniej, bliżej wschodniej granicy, kiedy uciekać, kiedy zostawić i się wynosić z tamtego miejsca. Muszę to państwu powiedzieć. W moich poczuciach, kiedy w ubiegłym roku mówiłem, że w wizji poczułem, miałem bardzo duży kłopot, jak wam to powiedzieć, że widzę część Polski wręcz opustoszałą. To mnie przeraża, ale też wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, co to może oznaczać. Dlaczego i głównie co spowoduje, że tak będzie. Powiem, że mam drugi kłopot, jak państwu to powiedzieć, a zdecydowałem się to powiedzieć, ponieważ jest to ważne i z tym też łączy. Nie miałem poczucia, żeby działo coś po wschodniej stronie granicy Polski.