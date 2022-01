Jasnowidz Jackowski miał makabryczną wizję. "Rumunia i Bułgaria, tam Moniko się kieruj"

Najbardziej znany polski jasnowidz pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania.

Tym razem pan Krzysztof wskazał, które części Polski opustoszeją, dlaczego oraz dokąd uciekną Polacy.

– mówił Krzysztof Jackowski.

Ty razem Pan Krzysztof kontynuował swoją retorykę dotyczącą globalnego konfliktu, który jest nieunikniony. Jasnowidz twierdzi, że będziemy musieli opuścić nasz kraj a miejsca, które wydają mu się bezpieczne to Rumunia i Bułgaria.

Rosja chce, żeby tam była taka strefa neutralna. [...] Sprawa jest rozwojowa, a to jest żądanie. [...] Wiadomo, że jakby NATO się na to zgodziło, to nie dzieje się to w jednej chwili. Mówiłem państwu, że przyjdzie moment, że widzę po części opustoszałą Polskę. Jest to makabryczna wizja, bo ja jej kompletnie nie rozumiem. Ale uwaga, ja też nie rozumiałem tych dwóch państw – dlaczego Rumunia i Bułgaria?