Jasnowidz Jackowski nie ma dobrych wieści dla Jarosława Kaczyńskiego. "Idzie, gdzieś odchodzi"

W swoich wizjach ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski, kilkukrotnie zapowiedział, że rząd PiS poda się do dymisji. Teraz mówi o Wiceprezesie Rady Ministrów, Jarosławie Kaczyńskim. Co skojarzyło się profecie w kontekście tego polityka?

Nowa przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego dotyczy Jarosława Kaczyńskiego. Sprawdźcie, co słynny wróżbita ma do powiedzenia również w kwestii polityki i ekonomi w najbliższych tygodniach.

Pan Kaczyński mi się kojarzy w drugiej połowie roku. Dzisiaj w ciągu dnia, jak się skupiałem, to skojarzył mi się pan Kaczyński. Nie chcę użyć dalszych słów, bo jestem osobą delikatną. […] Skojarzyła się taka scena, że idzie, gdzieś odchodzi. Sam idzie. Ma marynarkę i tyłem go widzę, jak odchodzi. Nie insynuuję nic innego. Przecież pan Kaczyński może odejść z partii, którą prowadzi. Ale ludzie też odchodzą w inny sposób. Nie wiem

– wieszczy jasnowidz Jackowski.

Ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski, kontynuuje swoją retorykę. Rok 2022 będzie o wiele gorszy niż 2021. Co przyniesie nam "Polski Ład" i czy władze kraju pomogą uratować mieszkańców Polski przed przewidywaną paniką na rynkach?

Nagle mocno pogorszy się gospodarka w naszym kraju, po pierwszej połowie czerwca. Będzie tak, że właśnie rząd zacznie o tym mówić. Nie będzie tego uspokajał ani przykrywał czymś, tylko podkreślał pogorszenie sytuacji, co spowoduje panikę na rynkach, wśród ludzi. Rząd będzie próbował stworzyć taki filar pomocy wielu ludziom - coś się takiego wydarzy, że gospodarka zacznie się posuwać na dół ale bardzo mocno - czyli można powiedzieć, że to, co jest w tej chwili to jest jeszcze niewiele do tego co się wydarzy w drugiej połowie roku