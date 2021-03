Jasnowidz Jackowski niespodziewanie przerwał przepowiednie. "Za czarne te wizje dzisiaj!"

Najbardziej znany polski jasnowidz pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje".

Tym razem ogromne grono jego fanów z niemałym przerażeniem wysłuchało kolejnej prognozy na nadchodzące miesiące. W materiale zatytułowanym "Przeprogramowanie - zaczynamy obojętnieć" tradycyjnie już odnosi się do tematu kryzysu spowodowanego pandemią. Zdaniem wieszcza globalna zapaść gospodarcza zacznie się już w kwietniu.

- powiedział jasnowidz z Człuchowa.

Jak twierdzi Pan Krzysztof, trzecia fala będzie bardzo długo trwała. W ciepłych miesiącach letnich nie będzie żadnej poprawy. Zdaniem profety kluczowy będzie czerwiec a "rekordy są dopiero przed nami".

- powiedział Jackowski.

Podczas ostatniej wizji stała się rzecz wręcz niesłychana. Wieszcz z Człuchowa przestraszył się swojej wizji na tyle, że niespodziewanie i bez pożegnania zakończył transmisję. Jego przerażona twarz mówiła sama za siebie - tym razem zobaczył coś, co go przerosło i o czym bał się powiadomić swoich widzów.

Bardzo Was przepraszam, że nagabuję o tym zagrożeniu. Mogę tylko do znudzenia o tym mówić. Nie ma innej możliwości, by to nie spełniło się w całości. Proszę Was, byście rozsądnie starali się oceniać sytuację i komu są potrzebne lekarstwa - niech się zaopatrzy. Jeżeli zrobi to niepotrzebnie po moich słowach, to nic się nie stanie złego, a może to się bardzo przydać. Proszę rozsądnie traktować to, co mówię, z dozą sceptycyzmu. Ale ja, jako człowiek, który 30 lat robi to, co robi, muszę to państwu mówić. Czuję, że to mój obowiązek. [...] Widzę poruszenie w całym kraju, a ludzie są w niektórych miejscach zamykani jak w gettach. Nic im się nie dzieje, ale są zamykani, nie mogą z tych miejsc wyjść. Ludzie będą stali w grupach i będą opryskiwani. [...] W tych miejscach jak getta ludzie będą dostawali racje żywnościowe. Będzie jeszcze większy chaos? Coś się dodatkowego stanie, nie umiem tego wytłumaczyć. To, co się teraz dzieje, nie jest szaleństwem. To, co czuję, nie rozumiejąc tego - to dopiero jest szaleństwo. Po raz któryś z kolei odrzucam to, ale to mi wchodzi do głowy. Tam, gdzie ludzie będą dostawali racje żywności, na tę żywność trzeba zwracać uwagę, bo będą jedli i chorowali. Za czarne te wizje dzisiaj!