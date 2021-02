Jasnowidz Jackowski o Polsce. Co się wydarzy gdy PiS się rozpadnie?

Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego już w te wakacje PiS może się rozpaść, a władza w kraju trafi w ręce rządu tymczasowego. Nastąpi również kryzys ekonomiczny, na który powinniśmy się przygotować. Jasnowidz Krzysztof Jackowski podzielił się dalszą częścią tej wizji.

Jasnowidz Jackowski: "Hołownia jest wielkim zagrożeniem dla wszystkich partii"

Od jakiegoś czasu jasnowidz Krzysztof Jackowski wieszczy, że tegoroczna wiosna przyniesie wielkie zmiany. Nie inaczej było 18 lutego 2021, gdy ulubiony jasnowidz Polaków po raz kolejny wystąpił w programie popularnego youtubera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Jackowski opowiedział między innymi o tym, kto ma szansę zdobyć poparcie Polaków i dlaczego.

Ja to powiem ze strony bardziej tego mojego przeczucia, które spróbowałem sobie logicznie wytłumaczyć. Mianowicie tu jest pewna kwestia. Oceniając całą sytuację ewentualności, że jeżeli PiS rzeczywiście odda władzę i poda się do dymisji, PiS będzie rządził w mniejszości (nie będzie możliwe rządzenie), to ocena, co zrobi wyborca - tu byłbym bardzo ostrożny. Nie można analizować obecnych trendów wyborczych przeciętnego wyborcy, ponieważ jesteśmy zmęczeni, zgnieceni całym rokiem sytuacji wręcz nienormalnej społecznie i gospodarczo. [...] Coś nowego, co wcale nie musi być nowe, jak pan Hołownia [...} Hołownia może naprawdę mocno potrząsnąć rynkiem wyborczym, rynkiem wyborów. Ja nie mówię, że będzie liderem, ale to jest świeże i na świeże wszyscy pójdą w czasie, kiedy jest nienormalnie. Konfederacja nie odważyłaby się teraz przykleić do PiSu, bo by skończyła jak Liga Polskich Rodzin. [...] Przyklejenie się w tej sytuacji do PiSu takiego ugrupowania politycznego jak Konfederacja, byłoby samobójstwem politycznym Konfederacji. [...] Moim zdaniem wybory, które moim zdaniem miałyby przyjść opłacalne, będą tak naprawdę, (bo PiS na pewno straci na tych wyborach) tylko Hołowni. I Hołownia coraz bardziej zdaje sobie z tego sprawę. [...] Hołownia jest wielkim zagrożeniem dla wszystkich partii i każdej trochę zabierze. Na 100 procent.

Jasnowidze Jackowski o nowym rządzie: "Będzie trochę bezprawia w tym wszystkim"

W wakacje PiS może się rozpaść, a władza w kraju trafi w ręce rządu tymczasowego. Jednak jak twierdzi profeta, nowa władza będzie działać na granicy prawa.

Ja mówiłam cały czas, że jeżeli PiS się poda do dymisji, to zrzuci odpowiedzialność. To będzie wyglądało tak, że rząd się rozpadnie i z jakiś powodów (prawdopodobnie zarazy) nie będzie mogło dojść od razu do przedwczesnych wyborów. I trzeba będzie zrobić jakąś alternatywę rządzenia. Kiedyś w swojej wizji mówiłem, że widzę rząd bardzo dziwny, tymczasowy. Ten rząd będzie mógł władać prawnie kilka miesięcy. Do 10 miesięcy. I powiedziałem jeszcze takie zdanie: on będzie dyskusyjny. Władność tego rządu, jeżeli to będzie w ogóle można rządem nazwać (to będzie jakaś komisja). Władność będzie graniczyła z możliwością konstytucyjną. Będą różne dyskusje czy to jest prawny rząd i czy konstytucja na to pozwala. Będzie trochę bezprawia w tym wszystkim. Tego się obawiam.

Jasnowidz Jackowski: "Premier zostanie zmieniony"

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Tego samego dnia podczas transmisji na żywo przekazał na nim przepowiednie dotyczącą premiera Morawieckiego. Podczas wizji jasnowidz z Człuchowa powiedział między innymi:

Zaznaczam, to jest wizja, to nie jest moja prywatna opinia. Mam wrażenie, że pan Morawiecki jest postawioną postacią, jako premier. I nie jest to typ pana Kaczyńskiego. Nie jest to też typ wielu członków z koalicji obecnego rządu. Pan Morawiecki liczy się tylko z dwiema osobami, z dwoma mężczyznami, którzy są silniejsi niż cały PiS. Dziwne to, ale tak to czuję. [...] Stoi przed nim dwóch mężczyzn - mówi dalej o Mateuszu Morawieckim jasnowidz Jackowski - sądzę, że ci mężczyźni nie są z rządu. Tych dwóch mężczyzn bardzo pilnuje wszystkiego, co premier robi. [...] Najbliższy czas 2-3 miesięcy będzie czasem bardzo ścisłej decyzyjności premiera, nawet w stosunku do tego, co się teraz dzieje. Grzecznej, ale chwilami bezwzględnej decyzyjności. Ale uwaga, mam takie wrażenie, że w pewnym momencie, nie wykluczam, że jeszcze w tym roku premier zostanie wymieniony.

Zdaniem wróżbity Morawiecki już wie o tym, że przestanie pełnić funkcję premiera.

Zostanie wymieniony na kogoś bez twarzy Jasnowidz Krzysztof Jackowski

