Jasnowidz Jackowski o Polsce: "To się rozbudzi nagle na nowo"

W swoich ostatnich wizjach ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski, stale ostrzega przed tym, co wydarzy się w 2021 roku 261494. Jego zdaniem rok 2021 będzie o wiele gorszy niż 2020.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: Problemy ze szczepionkami

Profeta twierdzi, że jego przewidywania dotyczące problemów ze szczepionkami były trafne. Wizjoner po raz kolejny ostrzega przed komplikacjami związanymi ze szczepieniami Polaków.

Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem, jeszcze przed puszczeniem szczepionek do naszego kraju, mówiłem, ze szczepionkami będzie jakaś afera, że zacznie się to wszystko komplikować i nie będzie aż tak, jak to wyglądało prosto na samym początku. Z perspektywy czasu można teraz ocenić, że coś jest nie tak z tymi szczepionkami. Rzeczywiście dzieje się coś z nimi, ponieważ firmy się w jakiś sposób wstrzymują. Jest to potwierdzenie tego, co mówiłem.

- stwierdził Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: "Ludzie zaczynają brać sprawy w swoje ręce"

Zdaniem Jackowskiego rząd przestał chwilowo panować nad protestującymi przedsiębiorcami. Ta sytuacja ma jednak się zmienić w najbliższym czasie. Chwilowe poluzowanie restrykcji sprawi, że rząd szybko pożałuje swojej decyzji i wprowadzi je na nowo w bardziej drastycznej formie. Będzie to miało związek z sytuacją poza granicami Polski.

Mamy pierwsze dni lutego 2021. Zobaczymy, co się wydarzy. Będę mówił, chwilami półsłówkami z pewnych względów. Pewien plan się rozerwał i to ma związek być może z tym że ludzie zaczynają brać sprawy w swoje ręce. Otwierają swoje przedsięwzięcia. Zaistniała jakaś drobna niemoc władz w stosunku do tego buntu. Pozornie może się wydawać, że rząd się troszeczkę wycofuje, ale to będzie robił bardzo niechętnie. Obawiam się, że jest to chwilowe. Mam odczucie, że do czasu aż stanie się wiosna, aż stanie się ciepło problem z zarazą zacznie się pogłębiać. Przyjdzie z zewnątrz do nas. Nagle to się wszystko zacznie z powrotem uaktywniać. Czuję, że rządy nie pozwolą na ustabilizowanie sytuacji, która jest niestabilna od roku czasu. To się rozbudzi nagle na nowo, poza Polską i powstaną radykalne restrykcje być może z określeniem jakichś prawnych obostrzeń w sensie ogólnym dla krajów. Mam wrażenie, że, mimo że w Polsce nie będziemy widzieli efektów tego nawrotu zarazy, to i tak nasz kraj zbroi te obostrzenia, wtedy kiedy w Europie coś wybuchnie. Będzie to raczej miało związek z zarazą.

- mówił w swojej przepowiedni jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Martwić powinni się także uczniowie i ich rodzice. Obecny rok szkolny, zdaniem jasnowidza, mimo że zaczął się w normalnym trybie, pełen będzie zawirowań i zmian.

Taka scena mi się kojarzy, drugi raz jak się skupiam, że szkoły, jakby raptem będzie decyzja, że młodzież pójdzie do szkół. Niewiele już tego roku szkolnego zostało. Połowa powiedzmy. Wtedy właśnie, kiedy młodzież wróci do szkół, być może z dwa, trzy tygodnie, jak to się stanie, raptem wszystko zamrze z powrotem. Wróci koszmar z nasiloną siłą. On się wydarzy poza naszym krajem, w Europie, ale nasz kraj zrobi restrykcje, tak jakby to też tyczyło się naszego kraju.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: "Będą szczepić w pośpiechu, na siłę"

Jackowski twierdzi że nastąpi "nagłe pogorszenie", a ludzie w pośpiechu będą ustawiali się w kolejce do specjalnie wyznaczonych szczepień.

To dziwne nasilenie zarazy, które nagle się pojawi, będzie skutkowało tym, że wtedy, tak jak teraz są trudności ze szczepieniami, to wtedy w pośpiechu, wręcz na siłę, ruszy akcja ze szczepieniami.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: Czy rząd PiS poda się do dymisji?

Krzysztof Jackowski odniósł się również do obecnej i przyszłej sytuacji politycznej w Polsce. Zdaniem wróżbity na całym świecie wydarzy się coś bardzo złego. Europę czeka przewrót, być może nawet rozpad a to wszytko w połączeniu z pandemią odbije się na Polsce.

Mam wrażenie, odczucie, że dziwna kwestia, bo jak na tę chwilę, gdzie ludzie mają już tego dość, średni przedsiębiorcy mają dość. Rząd się zachowuje, jakby nie był w tej chwili skory na pomoc, czy nie do końca ta pomoc jest zorganizowana. Dziwna kwestia: kiedy nastąpi nagłe odrodzenie się zarazy, zaznaczam nie u nas, ale nasz kraj zdecyduje się na bardzo ważne decyzje, gdy ten koszmar wróci. Jakby wyprzedzając możliwość, że to się u nas stanie. Rząd będzie skory płacić pewnym ludziom za brak aktywności - mówił Jackowski dodał: - Dziwna rzecz, że te płacone pieniądze będą pułapką na dalszą przyszłość. Rok 2021 zapamiętacie z pewnej charakterystyki w Europie. Nie sądzę, że rządy w całej Europie to czeka, ale to już zapowiadałem w 2020 roku. Rządy, albo koalicje rządowe w Europie będą się rozpadać. Także w Polsce. To kwestia czasu - zapowiedział Krzysztof Jackowski. - Będzie się to działo w różnym czasie. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, ze to przysadek. Będzie robił się chaos. Czeka to też i nasz rząd. Mam wrażenie, że nasz rząd jest świadomy tego. Ostatnie lata to w każdym kraju byliśmy szkoleni na podział społeczeństwa na prawo i lewo. Obyśmy się nie zdziwili, bo nawet przeciwnicy tego rządu będą zdezorientowani jeżeli ten rząd się zawinie, ponieważ po nim trudno będzie nazwać to co się stworzy rządem. Z jakichś przyczyn, do wcześniejszych wyborów nie będzie mogło dojść przez dłuższy czas. To będzie zabieg celowy. Wtedy się zacznie utrata suwerenności naszego kraju, choć nie będziemy tego świadomi. Wielki plan na świecie ruszył i jest wdrożony, tkwimy w nim i ten plan zapowiada jeszcze bardzo poważny konflikt. A ten konflikt ma wyeliminować pewne przeszkody militarnie w świecie. Jedno z drugim jest spójne. Kiedyś to zrozumiemy. Jest to nieuniknione.

Na zakończenie swojej audycji jasnowidz Jackowski powiedział:

Na początku lutego 2021 roku zalecam ostrożność wszystkim tym, którzy uważają,z e się wyzwalają. Oddech będzie krótki i niewiele znaczący. Rząd wykona manewr pewnego ustępstwa, co nawet trochę dobrze przyjmiemy. Zaraz potem ściśnie wszystko, ponieważ rząd będzie tłumaczył, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, ale wcale nie w naszym kraju i wszystko przygaśnie.

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official, RADIOZET.PL

