Jasnowidz Jackowski o "białym poniedziałku" i "czerwonej granicy". Ta przepowiednia przeraża!

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Podczas ostatniego spotkania z widzami wieszcz przekazał przerażające wizje, które jego zdaniem ziszczą się już niebawem.

Jasnowidz Jackowski o roku 2021: "Biały poniedziałek"

Słynny jasnowidz coraz dobitniej ostrzega o zbliżającej się tragedii i skutkami pandemii koronawirusa. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze. Tym razem, po raz kolejny podzielił się swoimi obawami o losy Polski i Europy.

Idzie nieciekawy czas. Bardzo dziwne. To kompletnie nielogiczne, co mi się kojarzy. Nie wiem czemu, ale czuję, że to jest poniedziałek, będziecie mnie rozliczać, że poniedziałek mamy lada chwila. Że po weekendzie będzie poniedziałek. To są wizje, które kojarzą mi się ot, tak, to co pierwsze mi się skojarzy. Ja to nazwałem to "biały poniedziałek". Nie chodzi tu o śnieg. Puste ulice mi się kojarzą, kompletnie puste miasta, lub miasto. Widzę duże miasto, które jest kompletnie pustym miastem. Raptem dzieje się coś, że miasto jest puste. Nie wiem, z czym to wiązać. To poczułem. Kojarzy mi się kompletnie pusta ulica, jakby nikomu nie wolno było być na ulicach, czasem bardzo szybko przejdzie samochód, jakby pilnował porządku. Co to by musiało się stać, żeby nikomu nie można było wyjść z domu. Mam wrażenie, ze to jest w Polsce.

Krzysztof Jackowski o szczepieniach na koronawirus

Krzysztof Jackowski po raz kolejny zabiera głos w sprawie tego, co nas czeka w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zdaniem wróżbity kryzys gospodarczy, wywołany pandemią koronawirusa, może zaostrzyć konflikt między niektórymi krajami. Niestety sytuacja może spowodować wybuch III wojny światowej i poważne zmiany na świecie.

Nie wiem, z czym to wiązać, może z tą sytuacją. Może jakby było nagle pogorszenie. Będzie kompletnie niezrozumiała sytuacja dziejąca się w Polsce, może jeszcze gdzieś w kierunku południa: Słowacja, Czechy. Będzie z tym związany bardzo duży pośpiech. Będzie stworzony bardzo duży pośpiech. Ja mówiłem jakiś czas temu, ze mi się takie różne punkty, niekoniecznie chodzi o szpitale. Dużo ludzi będzie tam szło. Ludzie będą musieli iść do tych punktów. Może chodzi o te szczepienia, które zapowiadają. Niekoniecznie to będą punty szpitalne. Jest postawiona granica wydarzeń, które mają zacząć się dziać w tym okresie.

- powiedział Krzysztof Jackowski.

Krzysztof Jackowski o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał na platformie YouTube, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Słynny jasnowidz jest również częstym gościem opiniotwórczego vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje" na którym również przekazuje swoje wizje dla Polski i dla świata. Śledząc pilnie wypowiedzi wróżbity, można się dowiedzieć, że temat konfliktu na Bliskim Wschodzie nie jest mu obcy i stale przewija się w jego wizjach.

Te wydarzenia nie będą się działy w naszym kraju czy Europie. Mam wrażenie, że rządzący wiedzą o tej granicy i w Polsce i w Europie. I ma to na pewno związek z Bliskim Wschodem. Kojarzy mi się to na czerwono. Tak jak było to wiadome, ale nie wiadomo kiedy, tak teraz jest na czerwono. Jakby było wiadomo kiedy. Ze wszystkim będzie pośpiech. Jak teraz jest sytuacja spokojniejsza, choćby z zarazą w naszym kraju, ale tez nie tylko, bo w innych krajach też wygląda, jakby to było opanowane. Raptem zdarzy się coś, co sprawi duży pośpiech i przestraszenie. Będzie po to, by wzmóc większą dyscyplinę. Ten spokój teraz, takie uspokojenie, zostanie przerwane nagłym szarpnięciem. Stanie się coś takiego, że nawet jeżeli teraz mamy wybór, to przez to, co się będzie działo, nagle ten wybór będzie mniejszy. Czerwona granica została określona i jest wielka cisza przed czerwoną granicą. Jakby ta granica cały czas istniała, ale była nieaktywna. Ta granica to kres sytuacji obecnej i do tej sytuacji obecnej dołączenie czegoś drugiego, co spotęguje to, co się teraz się dzieje, a nie ma związku z zarazą.

Krzysztof Jackowski o tajemniczym mężczyźnie i "czerwonej granicy"

Na koniec tej niepokojącej przepowiedni jasnowidz Jackowski opowiedział o tajemniczym człowieku, przedstawicielu jakiejś bardzo ważnej organizacji lub przywódcy kraju. Nawiązał także do swojej wizji z 2019 roku.

Kojarzy mi się bardzo przystojny mężczyzna, dość młody. 40., 40-kilkuletni mężczyzna. O śniadej karnacji, czarnych włosach. Jest jakieś forum międzynarodowe i on z uśmiechem na twarzy na tym forum jako przedstawiciel jakiś decydentów powie coś bardzo złowieszczego, co pójdzie na cały świat. Czerwona granica została określona. Ja cały czas obawiam się konfliktu, a może ta moja wizja z 2019 roku to to, co się teraz dzieje, to jest ten konflikt?

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski

