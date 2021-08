Jasnowidz Jackowski o kolejnej fali koronawirusa. "Będzie wyglądało o wiele poważniej, niż dotychczas"

Tym razem Jasnowidz Jackowski przeraził swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą zbliżającej się zimy. Zdaniem profety dojdzie do utworzenia "nowego świata", zaraza zaatakuje, a rząd dotknie Polaków takimi obostrzeniami, o jakich nawet im się nie śniło.

Jackowski od samego początku nałożenia obostrzeń sanitarnych wielokrotnie odnosił się do ich wpływu na nasze życie. W serii vlogów "Wideoprezentacje", w których cyklicznie gości u Krzysztofa "Atora" Woźniaka zawsze analizuje obecną i przyszłą sytuację oraz komentuje z prowadzącym naszą codzienność.

Jak twierdzi jasnowidz Krzysztof Jackowski, czwarta fala ma być dosyć groźna i według znanego profety rozpocznie się już w sierpniu. Ludzie będą się czegoś bali.

Zacznie się dosyć ostro. Niemcy, może jeszcze z dwa, trzy kraje w Europie, doświadczą sporych wzrostów zarazy i już z początkiem września rząd będzie stawiał obywatelom warunki, da nam wybór czegoś. Jeżeli większość ludzi tego nie wybierze, będzie musiał spełnić to, co nam przy stawianiu tych warunków przedstawi [...]. Będzie bardzo duże nasilenie zarazy. Będzie wzrost, potem - mniej więcej w listopadzie - lekki spadek, ale kulminacja będzie w połowie grudnia. To będzie bardzo brzydka zima. Tej zimy zobaczymy inne twarze polityków. Nie traktujcie tego dosłownie. Usłyszymy i zobaczymy inną politykę wobec nas, bardziej srogą. Mam nadzieję, że to bzdura: ludzie, nie wiem, czy w Polsce, nie będą mogli wyjść ze swoich dzielnic czy rejonów. To będzie strasznie poplątane. To, co było, to była dziecinna zabawa. To, co teraz będzie z jakimiś wymogami, będzie nas szokowało, ale nie śmieszyło [...]. To będzie tak, że niektóre osoby, które nie spełniły warunków, będą czuły się upokorzone. A wszystko będzie wyglądało o wiele poważniej, niż dotychczas. Dlatego taki dzisiejszy tytuł: już jesteśmy w innym świecie, tylko nie do końca się zorientowaliśmy. Przyjdą miesiące, w których to zrozumiemy. Stworzy się podział w społeczeństwie i to będzie bardzo restrykcyjne [...] Boję się jesieni i zimy. Jest mi smutno.