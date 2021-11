Jasnowidz Jackowski o kolejnym rozbiorze Polski. "Widzę Polskę podzieloną na dwie lub trzy strefy"

Ostanie wystąpienia najsłynniejszego polskiego jasnowidza przerażają. Mężczyzna twierdzi, że świat stoi na skraju wielkiego bankructwa, które nastąpi lada moment, a tegoroczne Boże Narodzenie będzie inne niż zwykle.

Jasnowidz Jackowski o kolejnym rozbiorze Polski

To wręcz nieprawdopodobne, ale słynny profeta twierdzi, że nastąpi kolejny rozbiór Polski. Nasz kraj zostanie podzielony na trzy części, a nasz rząd nie będzie miał na to żadnego wpływu.

Widzę Polskę podzieloną na dwie lub trzy strefy. Jedna ze stref może być pusta. Powiem abstrakcję: na to, co ma się dziać, rządy nie mają wpływu. Tak to czuję. Dlatego rząd zaczyna się bać nieuchronności tego, co idzie. A nawet gdyby chcieli coś zmienić, zastopować, nie są w stanie. Będą trzy strefy w Polsce. Dlaczego mi się kojarzą podziały Polski? W tych podziałach najbardziej "polsko" czułbym się na zachodzie Polski, tu, gdzie mieszkam. Część północnej Polski, zachodniej, może południowo-zachodniej. Tu się nie zmieni nic, ale dwie inne części – już bym miał wątpliwości czy jest tak jak tutaj w Polsce.

- stwierdził ponuro Pan Krzysztof.

Mam nadzieję, że to są bzdury wszystko (…). To nie może być prawdą, bo to by było coś bardzo dziwnego. Awaria, sabotaż, być może wcale nie w Polsce, ale dotknie to Polski. Tak naprawdę to będzie to kłamstwo, w które wszyscy uwierzymy. Strach nie daje nam rozsądku, powoduje, że nie zastanawiamy się nad logicznością tego, co słyszymy. I to zadziała. Wyobrażacie sobie państwo bez rządu? Skupiam się dziś tylko na temat naszego domu – ojczyzny, kraju. W następnej będę zastanawiał się, co się będzie wokół działo. Ale to, co zobaczyłem na temat Polski, kompletnie kłóci się z moją logiką. Mam nadzieję, że nie mam dobrego dnia, by się skupiać, bo to niewiarygodnie mi się kojarzy.

- dodał zasmucony.Jasnowidz Krzysztof Jackowski dziwnym opadzie z nieba

Jackowski już od jakiegoś czasu twierdzi, że na Polskę opadnie żółty pył. Co więcej, inne przepowiednie również skłaniają się do tej dziwnej teorii. I tym razem najsłynniejszy profeta opowiedział o czymś, co "opadnie" na nasz kraj.

Coś opadnie i sadownicy będą mieli plony, których nie będą mogli ruszyć, sprzedać. Źle to wygląda. Ktoś by powiedział, że będzie to od razu konflikt. A ja wam powiem tak: dojdzie do awarii. Awaria będzie sabotażem. Na tej awarii nie tylko Polska ucierpi, ale w dużej mierze Polska. To będzie sabotaż. Będzie się mówiło być może o jakimś skażeniu, ale ja mam wrażenie, że go wcale nie będzie. Będzie się mówiło o sabotażu, ale to będzie sztuczne. Brzmi to absurdalnie, ale mówię to państwu. Będą pobierane próbki ziemi i na tej podstawie będzie coś określanie, ale to będzie fikcją, w którą bardzo będziemy wierzyli.

- dodał jasnowidz.

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o upadku gospodarki. Zabraknie nawet leków

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official